GIKK ALDRI INN: Her er et av overvåkingsbildene som viser Scot Peterson utenfor skolen, mens skytingen pågikk. Foto: Politiet

Sikkerhetsvakt tiltalt etter skolemassakre

14. februar i fjor skjøt og drepte en tidligere elev 17 personer på en skole i Florida. Nå er en av sikkerhetsvaktene på skolen tiltalt for ikke å ha grepet inn.

Knut Arne Hansen

VG / NTB

Statsadvokat Mike Satz sier tirsdag at Scot Peterson (56) er tiltalt for forsømmelse av barn, mened og ni andre tiltalepunkter som til sammen kan gi nær 100 år i fengsel.

– Etterforskningen viser at Peterson ikke gjorde noe som helst for å stoppe skytingen. Det finnes ingen unnskyldning. Det er ingen tvil om at dette kostet liv, sier Rick Swearingen i Florida Department of Law Enforcement ifølge BBC.

Peterson, som tirsdag ble pågrepet, var bevæpnet og overvåkningsbilder viser ham utenfor skolen mens skytingen pågikk. Han skal ha tatt posisjon utenfor en av bygningen nær skytingen i rundt fire minutter.

Skytingen skal kun ha pågått i seks minutter, skriver BBC.

– Jeg får helt vondt i magen. Han gikk aldri inn, sier sheriff Scott Israel.

Mener seks ble drept etter Peterson ankom

– Hadde denne personen gjort jobben sin, hadde liv vært reddet. Handlinger, eller ikke å handle, får konsekvenser, sier senator Rick Scott, som var guvernør i Florida i fjor.

Ifølge CNN skal etterforskningen vise at seks personer ble drept etter at sikkerhetsvakten ankom stedet. Det skal også ha blitt avfyrt rundt 75 skudd.

Han skal også ha forklart seg falskt ved å si at han kun hørte to eller tre skudd etter han ankom.

17 mennesker ble drept og 17 skadet i massakren.

Lang etterforskning

56-åringen er tiltalt etter 14 måneders etterforskning.

– Etterforskningen viser at tidligere politibetjent Peterson ikke gjorde noe som helst for å forhindre skytingen. Det finnes ingen unnskyldning for den manglende handlekraften og ingen tvil om at det kostet liv, sier politisjef Rick Swearingen i Florida Department of Law Enforcement.

Både Peterson og en av hans sjefer har fått sparket fra Broward County for ikke å ha utført sine plikter under skoleskytingen.

Peterson valgte å si opp én uke etter massakren, men at han nå offisielt har fått sparken betyr at han ikke lenger tjenestegjøre for Broward Sheriff’s Office, skriver Reuters.

Totalt har syv tjenestemenn har vært under etterforskning.

– Råtne i helvete

– Jeg har ingen kommentar annen enn; råtne i helvete, Scot Peterson, sier faren til én av de 17 som ble drept, ifølge CNN.

– Du kunne reddet noen av de 17. Du kunne ha reddet datteren min. Det gjorde du ikke, også løy du i tillegg. Du fortjener all elendighet som kommer din vei, fortsetter han.

President Donald Trump har kalt Peterson en «feiging», ifølge BBC.

PS! Gjerningsmannen, som nå er 20 år, risikerer dødsstraff for masseskytingen. Rettssaken er ventet å finne sted tidlig i 2020.

