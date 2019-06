KRUGER NASJONALPARK: Bilde av en leopard fra Kruger Nasjonalpark, som ikke har noe med den tragiske ulykken å gjøre. Foto: SAM WILLIAMS / Durham University

Toåring død etter leopard-angrep i Sør-Afrika

En to år gammel gutt mistet livet da han ble angrepet av en leopard i Kruger nasjonalpark i Sør-Afrika, opplyser myndighetene i landet.

Toåringen var sønn av en av de ansatte i nasjonalparken, og tragedien skjedde onsdag kveld da leoparden klarte å ta seg inn på et inngjerdet område der flere av de ansatte bor.

Området er sperret av med et strømgjerde, og det er uklart hvordan leoparden klarte å ta seg over gjerdet. Dyret ble funnet etter en stund og avlivet.

– I en park som Kruger omgås rovdyr med turister og ansatte, og av og til hender det at noen dyr blir for vant til mennesker og mister sin naturlige frykt for oss, heter det i en uttalelse fra parkledelsen.

– Forandringer i dyrenes naturlige atferdsmønstre kan derfor føre til tragiske hendelser som dette, heter det videre.

