PRESSEKONFERANSE: Helseminister Alex Azar, visepresident Mike Pence og president Donald Trump. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

USA om coronaviruset: – Risikoen kan endre seg raskt

USAs visepresident Mike Pence er utnevnt som corona-ansvarlig i USA. Landet forventer flere smittetilfeller, sier helseminister Alex Azar.

Oppdatert nå nettopp

På en pressekonferanse natt til torsdag norsk tid kunngjorde USAs president Donald Trump at han har gitt visepresident Mike Pence ansvaret for å koordinere landets håndtering av coronaviruset.

Han skryter av landets innsats så langt.

Fikk du med deg? Slik beskytter du deg mot smitte

– Vi har hatt enorm suksess, utover det folk forventet. Samtidig ser du utbrudd enkelte andre land, Italia og andre har vanskeligheter, sier Trump under pressekonferansen, og legger til:

– USA er veldig, veldig klare.

Det er per nå 15 bekreftede smittetilfeller i USA, i tillegg til tre tilfeller fra amerikanere som har vært i Wuhan og 42 fra cruiseskipet Diamond Princess, skriver Guardian.

Vil du ha siste nytt om coronaviruset? Følg med i vårt spesialstudio

– Kan forvente flere smittetilfeller

Helseminister Alex Azar advarer imidlertid om at situasjonen kan endre seg raskt, selv om han anser dagens risiko for det amerikanske folk for liten.

– Strategien vår så langt har fungert, men risikoen kan endre seg raskt, sier helseminister Alex Azar.

– Vi kan forvente å se flere smittetilfeller her i landet, legger han til, og sier at Trump-administrasjonens tidlige håndtering har bidratt til å hindre spredningen av viruset.

Forvirret? 16 myter og fakta om coronaviruset

Anne Schuchat, som er visedirektør for senteret for sykdomskontroll, sier på pressekonferansen at amerikanere bør forberede seg.

– Det er veldig uklart hva vi står overfor de neste ukene og månedene, sier hun.

Anthony Fauci ved landets folkehelseinstitutt sier at det kan ta tid før en vaksine er på plass, men at det jobbes med saken.

– Vi kan ikke lene oss på en vaksine de neste månedene til et år, sier han.

I mellomtiden oppfordrer USAs president folket om å «behandle dette som du ville gjort med influensa».

– Vask hendene, hold deg ren. Du trenger heller ikke å ta på hvert eneste rekkverk, med mindre du må, sa Trump, og la til at han selv prøver å unngå folk med symptomer så godt det lar seg gjøre.

– Det er en sjanse for at dette kan bli verre, en sjanse for at det kan bli ganske mye verre. Men jeg tror ikke det er uunngåelig at det skjer.

Publisert: 27.02.20 kl. 01:04 Oppdatert: 27.02.20 kl. 01:41

Fra andre aviser