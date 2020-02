PÅ BEDRINGENS VEI: Jordan Petersons datter gir oppdateringer om farens helsetilstand. Bildet er tatt i februar 2018. Foto: JASON FRANSON / The Canadian Press

Jordan Peterson lagt inn på avrusning i Russland

Den populære og kontroversielle psykologiprofessoren måtte ifølge datteren til Russland for å få akuttbehandling for benzodiazepin-avhengighet.

Kanadiske Jordan Peterson er klinisk psykolog og professor i psykologi ved Universitet i Toronto. Han har gitt ut flere selvhjelpsbøker.

Han er omstridt blant annet på grunn av at han i et intervju med New York Times i mai 2018 foreslo en form for tvungen monogami som en løsning på såkalt «incel-terrorisme» – tilfellene der seksuelt frustrerte menn begår massemord.

På en Twitter-video i januar 2018 sa han at feminister støtter muslimsk innvandring i Europa på grunn av et underbevisst ønske om å bli brutalt dominert av menn. På «Skavlan» i oktober samme år hevdet han at kvinner og menn var biologisk anlagt for ulike yrker.

Motstanderne hevder Peterson sprer et kvinnefiendtlig, nær fascistisk tankegods, mens tilhengerne mener han er en modig akademiker som våger å ta et tydelig standpunkt mot politisk korrekthet, og at han tar opp en reell krise blant marginaliserte og forfordelte menn i Vesten.

Datteren med oppdatering

Nå er det hans datter Mikhaila Peterson som har delt opplysninger om farens helsetilstand på sosiale medier. Hun lever av foredrag om hvordan man kan kurere seg selv med en kjøttbasert diett.

Hun har blant annet publisert en video på Jordan Petersons verifiserte Instagram-konto og på hans YouTube-kanal med 2,5 millioner følgere. Tirsdag formiddag var den avspilt 2,1 millioner ganger.

Her forteller datteren at Jordan Peterson for rundt et år siden fikk en lav dose benzodiazepiner mot angst etter «en ekstremt alvorlig autoimmun reaksjon på mat», og fulgte anvisningene fra legen. Etter at hans kone fikk diagnosen uhelbredelig kreft, ble dosene økt.

Benzodiazepiner er ifølge Store norske leksikon en gruppe legemidler som forårsaker en generell hemning av sentralnervesystemet. Xanax og Valium er eksempler på disse.

Ifølge datteren ble Peterson fysisk avhengig, samtidig som han fikk en såkalt paradoksal reaksjon på medisinen, som betyr at den virker motsatt av hvordan den skal. Hun forteller at faren har vært ekstremt ubekvem på grunn av medisinene, og at ting har blitt verre når han har forsøkt å kvitte seg med dem, på grunn av abstinenser.

– Han har lidd av fryktelig akatisi, en tilstand hvor personen føler en voldsom, endeløs, uimotståelig rastløshet på grensen til panikk, og en manglende evne til å sitte stille. Reaksjonen gjorde ham suicidal. Etter flere mislykkede forsøk på å få behandling på sykehus i Nord-Amerika, inkludert forsøk på avvenning (tapering) og gradvis nedtrapping (micro tapering), ble vi nødt til å oppsøke en akutt benzodiazepin-avrusning, noe vi kun fant i Russland, hevder hun i videoen.

Hun sier avgjørelsen om å få ham til Russland ble gjort i ekstrem desperasjon fordi familien ikke fant noe annet alternativ. Ifølge henne var opplevelsen svært utmattende, og Peterson lå også på intensivavdelingen i fire uker blant annet på grunn av alvorlig lungebetennelse.

Datteren har imidlertid gode nyheter til professorens mange følgere. Hun sier Peterson er på bedringens vei, og at han er kvitt medisinene.

– Hans humoristiske sans er tilbake og han smiler igjen for første gang på flere måneder.

Hun avslutter med å understreke at hverken legene eller familien tror at dette er et tilfelle av psykisk avhengighet.

– På grunn av endringer i hjernen, kan fysisk avhengighet av benzodiazepiner utvikles på få uker. Den kan også forverres av paradoksale reaksjoner som er vanskelige å diagnostisere og kan være ekstremt farlig. Vi har blitt fortalt at og håper at pappa vil bli helt frisk, men det vil ta tid og han har fremdeles lang vei å gå, sier hun.

Den kanadiske psykologen har gjestet Norge, og talte til et fullsatt Oslo Konserthus i oktober i 2018.

Publisert: 11.02.20 kl. 16:02 Oppdatert: 11.02.20 kl. 16:13

