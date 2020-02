MASSE-SELFIE: Donald Trump jr. stiller opp på bilder sammen med publikum i Manchester. Foto: Thomas Nilsson / VG

Donald Trump jr. til VG: Biden? Stiller han fortsatt?

MANCHESTER, NEW HAMPSHIRE (VG) Publikum brøt ut i spontan jubel da de fikk øye på Donald Trump jr. (42) like før nattens valgkampmøte i Manchester.

Donald Trumps eldste sønn ble mottatt som en stjerne av de mange tusen tilskuerne i arenaen i Manchester. Sikkerhetsvaktene hadde sitt svare strev å veilede ham mellom intervjuer med Fox News og to andre TV-kanaler.

Etter intervjuene i pressesonen tok han seg tid til å hilse på publikum, skrive autografer på capser og stille opp på selfies.

Innimellom stoppet han opp og vinket til publikum i benkeradene, som svarte med applaus og jubel.

Donald Trump jr. vinker til publikum, som jublet og klappet når de så ham. Foto: Thomas Nilsson / VG

Trump jr. er i byen i forbindelse med farens valgkampmøte. Timingen er ikke tilfeldig: Trump går på talerstolen kvelden før innbyggerne i New Hampshire skal si sitt om hvem de ønsker som Demokratenes presidentkandidat.

På VGs spørsmål om hva han tror om Joe Bidens sjanser, svarer han:

– Joe Biden? Stiller han fortsatt til valg? Det er vanskelig å tro på.

– Hva med Bernie?

– Hør her, i det minste har Sanders ekte folk som stiller opp.

– Bernie ble lurt

På vei ut av presseområdet stoppet han opp ved en liten gutt som sto klar med en mikrofon. Her kom han med flere spark mot Demokratene:

– De lar Pete Buttigieg ha en tre dager lang seierstur når han ikke engang vant, sa han med henvisning til det kaotiske valget i Iowa.

Den siste oppdateringen er at Buttigieg, med knappest mulig margin, fikk flest delegater. Men Bernie Sanders trekker på sin side frem at han fikk flest stemmer – det vil si personer som støttet ham i både første og andre runde av de særegne nominasjonsmøtene i Iowa. Begge har bedt om en gjennomgang.

– Ironien er at Bernie ble lurt av delegatene. Han vant personstemmene. Alle disse tingene som Demokratene forsøker å fjerne... De bruker ting de ønsker å fjerne for å eliminere Bernie. Det er veldig ironisk.

Hillary Clinton fikk flest stemmer i 2016, men Donald Trump vant valget fordi han fikk flest delegater.

Da Trump jr. gikk på talerstolen litt senere, fortsatte han å gjøre narr av den tidligere visepresidenten.

– Jeg føler nesten synd på Joe Biden. Hvis han kom ut og så et publikum som dette, ville han trodd at han var i Florida.

Han snakket også om Nancy Pelosi, Joe Bidens sønn og Elizabeth Warren.

– Jeg lover dere: Under min far vil Amerika aldri være et sosialistisk land!

– Skulle aldri skjedd

Trumps tale i New Hampshire kommer få dager etter at han sparket to sentrale personer som vitnet i riksrettshøringen.

Det er også hans første valgkampmøte etter at han gikk fri for anklagene i riksrettssaken.

– Riksrettssaken skulle aldri skjedd, prosessen var korrupt i Huset. Jeg er glad han ble frikjent, men jeg synes det er en trist dag for Amerika når slik partisk politikk går ut over presidentembetet i USA, sier Jean Pagini til VG.

På spørsmål om hvorfor hun støtter ham, svarer hun:

– Han er den første mannen noensinne som tar opp kampen med den globale økonomien. Alle politikere på venstre- og høyresiden som har fylt lommene sine i stedet for å folket. Jeg støtter ham fordi han er en mann av folket.

Publisert: 11.02.20 kl. 00:58

