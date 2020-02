MER EKSPONERT: Barn reddes ut etter et luftangrep i Aleppo i desember 2014. Foto: SULTAN KITAZ / Reuters

Redd Barna-rapport: Rekordmange overgrep mot barn i krig

Nær ni av ti voldtekter av barn i konfliktområder begås mot jenter, mens gutter oftere blir drept eller lemlestet. Det viser en ny rapport av Redd Barna.

Antallet FN-registrerte overgrep mot barn i konfliktområder er på det høyeste nivået siden 2005, viser Redd Barna-rapporten «Stop the War on Children – Gender Matters».

Ifølge rapporten har det de siste ti årene vært en stor økning i antall barn som bor i konfliktområder – og nærmest en tredobling i antall overgrep mot disse barna.

– Krig og konflikt blir farligere for barn. Konfliktene har blitt mer intense, flere parter kriger mot hverandre, og flere grupper som tar i bruk mer kyniske og ekstreme metoder, sier leder for politikk og samfunn i Redd Barna, Gunvor Knag Fylkesnes, som også har vært med på å skrive rapporten.

Rapporten blir publisert i forbindelse med Den internasjonale sikkerhetskonferansen i München torsdag, og blir delt med delegatene til stede under konferansen.

Stadig flere barn utsatt

415 millioner barn bor i konfliktområder på verdensbasis. Afrika har flest antall barn i slike områder, mens hele én av tre barn i Midtøsten bor i et konfliktområde.

Flere barn er eksponert for vold og konflikt i dag, forteller PRIO-forsker Siri Aas Rustad. Hun har bidratt til Redd Barnas rapport.

– Det har vært en økning siden 1990. Men det er flere faktorer som kan påvirke økningen, mener Rustad.

Hovedårsakene er at konfliktene er mer spredt i verden, og kamphandlingene skjer mer befolkede områder. Hun peker også på bedre data, flere berørte områder og befolkningsøkning over tid som mulige årsaker til økningen.

Barn som bor i byer hvor det har forekommet terrorangrep, som Paris, er også med i beregningen, selv om de ikke bor i «konfliktland». De siste årene er antallet barn som bor eksponert for konflikt blitt like høyt i Afrika som i Asia.

Gutter blir oftere drept

Rapporten er den tredje i en serie om barn i konfliktområder, og presenterer en analyse av hvordan de ulike kjønnene blir rammet av forskjellige former for overgrep som drap, kidnapping og seksuell vold.

Overgrep mot barn deles inn i kategoriene: drap og lemlestelse, seksuell vold og voldtekt, kidnapping, og rekruttering av barn til væpnede grupper.

FLERE BARN RAMMES: Barn blir underholdt av et dukketeater i ruinene av et bygg i Idlib-provinsen i Syria i mars 2019. Redd Barnas nye rapport viser en økning i antall barn som er eksponert for konflikt. Foto: AMER ALHAMWE / AFP

– Det har vært en drastisk økning i antall drap og lemlesting siden 2010. Noe av det tror vi kommer av økningen av eksplosive våpen i tettbebygde strøk. Bomber slippes hvor barn bor, leker og går på skole, sier Gunvor Knag Fylkesnes i Redd Barna.

Hun peker også på at det er en slående forskjell mellom hva barn blir utsatt for, fordelt etter kjønn:

Gutter blir langt oftere enn jenter lemlestet eller drept i direkte kamphandlinger. De blir også oftere kidnappet av væpnede grupperinger for å trenes opp som barnesoldater, ifølge rapporten.

Jenter utsettes oftere for voldtekt og seksuell vold.

Ifølge rapporten ble det mellom 2005 og 2018 registrert rundt 20.000 tilfeller av seksuell vold mot barn, utført av væpnede grupper i konfliktområder. Nær ni av ti overgrep ble begått mot jenter, ifølge rapporten.

– Det er mørketall på alle områder, men særlig på seksuelle overgrep. Det er mye skam og tabu knyttet til å melde fra, sier Fylkesnes.

Fylkesnes påpeker at det er blitt en stor økning i nekt av humanitær hjelp, som rammer barn i konfliktområder hardt.

– Det ser ut som at partene i en konflikt bruker det mer og mer strategisk som en metode, sier hun.

– Stort gap

Ifølge Fylkesnes brukes kun 0,5 prosent av den humanitære bistanden i verden på å beskytte barn.

– Tallene forteller oss at det er et kjempestort gap i det faktiske behovet for å beskytte barn og hva som gjøres i dag, mener Fylkesnes.

Hun forventer at tallene får verdenslederne til å våkne, og prioritere beskyttelse av barn.

– Jeg forventer at de trapper opp innsatsen og lager handlingsplaner for å beskytte barn. Det må mer penger på bordet for å beskytte barn, regler i krig må følges og krigsforbrytere må stilles til ansvar, sier hun og fortsetter:

– Det er mulig å gjøre veldig konkrete steg for barna, men mer politisk viljen må være til stede fra alle land og parter som kriger.

Publisert: 13.02.20 kl. 00:01

