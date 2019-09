Foto: NASA / HANDOUT / NASA

«Dorian» oppjustert til kategori 5 – herjet på Bahamas

Vindkast på opp mot 320 km/t har truffet Bahamas, og det meldes om enorme ødeleggelser. – Forhåpentligvis vil det komme et fly snart og få oss ut herfra, sier en innbygger til NBC.

«Dorian» hadde søndag kveld en vedvarende vindstyrke på nesten 290 kilometer i timen, med vindkast på opp mot 320 kilometer i timen. Dermed er «Dorian» blitt en orkan i kategori 5, melder USAs National Hurricane Center.

Kategori 5-orkaner har en vedvarende vindstyrke på 250 kilometer i timen. Så kraftige orkaner er sjeldne – i snitt oppstår de bare hvert tredje år.

Søndag ettermiddag traff orkanen Abaco-øyene på Bahamas med full styrke, og innbyggerne beskriver enorme ødeleggelser.

FØR STORMEN: Bildet viser regn før orkanen traff Freeport på Bahamas søndag. Foto: Ramon Espinosa / AP

– Jeg er heldig som har et halvt hus. Naboene mine sine hus er revet ned, skriver Leigh Lamattina-Davis som bor i en by på Abaco i en tekstmelding til NBC.

Hun sier også at strømmen er nede, at bilalarmer går og går, og at folk gråter.

– Forhåpentligvis vil det komme et fly snart og få oss ut herfra, sier hun.

Statsminister Hubert Minnis skriver på Twitter at landet «står overfor en orkan de aldri før har sett maken til».

– Dette er antakelig den verste og tristeste dagen i mitt liv å snakke til folket på Bahamas på, sa han også under en pressekonferanse.

Nå forbereder USA seg på orkanen, som kan treffe landets østkyst.

Guvernør Henry McMaster i delstaten Sør-Carolina beordrer full evakuering langs hele kysten i påvente av orkanen.

Opp mot én million mennesker påvirkes av den obligatoriske evakueringen, som settes i gang fra klokken 12 mandag formiddag lokal tid, skriver AP.

Da vil hovedfartsårene i delstaten organiseres slik at alle kjørefelt kun åpner for trafikk innover i landet.

KLAR FOR STORM: Folk på Bahamas forbereder seg på stormfloen.

– En av de største noensinne

President Donald Trump tvitret en melding søndag ettermiddag hvor han ba folk om å være forsiktige.

– I tillegg til Florida – Sør-Carolina, Nord-Carolina, Georgia og Alabama vil sannsynligvis bli truffet mye hardere enn ventet. Ser ut til å bli en av de største orkanene noensinne, skrev han på sitt favorittmedium.

Samtidig antyder de siste værmeldingene at «Dorian» antagelig ikke vil treffe USAs østkyst. Det vil likevel bli kraftig storm og mye regn i utkanten av orkanen, melder USAs Homeland Security.

Trump måtte tåle kraftig kritikk for hvordan USAs myndigheter reagerte da orkanen «Maria» rammet Puerto Rico i 2017. «Maria» var også en kategori 5-orkan. Omkring 3000 mennesker mistet livet i orkanen, og øya arbeider ennå med å bygge seg opp etter de enorme materielle ødeleggelsene.

