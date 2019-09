HAN HAR EN PLAN: Boris Johnson har på ingen måte gitt opp, og har ingen plan om å følge parlamentets vedtak om å be om en utsettelse av brexit. Her under dagens møte i Dublin. Foto: LORRAINE O'SULLIVAN / AFP

Boris Johnsons nye slagplan: Skal sabotere ethvert forsøk på brexit-utsettelse

Den britiske statsministeren vil heller «dø i en grøft» enn å be EU om en utsettelse av brexit. Nå klekker han ut en plan for å omgå Underhusets vilje.

Nå nettopp







I dag er siste dag det britiske underhuset er åpent, før det suspenderes, etter statsminister Boris Johnsons befaling.

Det blir imidlertid ingen rolig uke i britisk politikk av den grunn.

Før helgen ydmyket parlamentet statsministeren og vedtok parlamentet en lov som skal hindre en hard brexit, det vil si at britene dundrer ut av EU uten en avtale. Loven ville tvinge Johnson om å be EU om en utsettelse til januar hvis partene ikke blir enig om en avtale 19 oktober.

les også Johnson på nabovisitt til Dublin

Johnson sier han heller ville «dø i en grøft» enn å be EU om nok en utsettelse.

Ifølge britiske medier har Johnson nå lagt en slagplan for hvordan unngå parlamentets vilje.

«Vår plan er å sabotere enhver utsettelse», sier en kilde til the Telegraph.

BLÅSTE OVER ENDE: Protestplakatene fra Leave-bevegelsen blåste over ende i Westminster mandag morgen. Foto: Aaron Chown / PA Wire

Skinnsøknad

I dag skal parlamentet votere nok en gang over spørsmålet om nyvalg.

Ifølge avisen the Telegraphs kilder, er Johnnsons plan å tvinge opposisjonen og rebellene i eget parti, til å stemme for et nyvalg i parlamentet i dag.

Regjeringskilder har latt det sive ut at Johnsons plan er å be EU om et utmeldelse, i tråd med parlamentets vedtak.

Men Johnson vil ikke sende bare ett brev til EU, som loven pålegger han. Han vil sende et til. Her vil han gjøre det klart at regjeringen ikke ønsker en utmeldelse og forklare hvorfor regjeringen er tvunget til å be om en utsettelse.

Når Storbritannias regjering ikke kan argumentere godt for hvorfor en utsettelse er nødvendig, vil EU avslå «søknaden».

les også Boris Johnsons utskjelte rådgiver: – Har trolig fått for stort spillerom

«Europeerne vil spørre seg «Hvorfor? Hva er grunnen til dette?» Hva hvis regjeringen svarer at vi har ingen begrunnelse for en utsettelse? Det er et klart spor nå: Europeerne må avvise ønske om en utsettelse», sier en kilde til avisen.

Den franske utenriksministeren Jean-Yves Le Drian sa søndag at Frankrike ikke vil støtte en utsettelse under dagens omsendighter.

«Vi kan ikke fortsette å gjøre dette hver tredje måned», sa Le Drian.

Dermed er dagens avstemning om nyvalg den eneste reelle muligheten for å stoppe en «no-deal-brexit», ifølge regjeringskildene.

Johnson vil ha et nyvalg 15. oktober. Tanken er at han vil styrke sin stilling i parlamentet, hvor han ikke lenger har flertall, slik at han kan ta britene ut av EU uten avtale – og uten bråk i parlamentet.

TOK FØRSTE STIKK: Opposisjonen med Labour-leder Jeremy Corbyn i føresetet vant første runde i parlamentet forrige uke. Nå venter alle på hva Boris Johnson kan finne på. Foto: HANDOUT / X80001

Kan bryte loven

Å sende to brev der man både ber EU om å utsette brexit og samtidig ber unionen avslå det ønsket, vil ikke være å rette seg etter loven, sier tidligere høyesterettsdommer Lord Jonathan Sumption til BBC.

«Den lovfestede hensikten med forespørselsbrevet er å be om en forlengelse. Å forsøke å ødelegge et lovpålagt formål, er å bryte loven”, skriver tidligere rikskansler, og en av arkitektene bak loven, skriver Charlie Falconer på Twitter.

Lord Ken MacDonald, tidligere leder for påtalemyndigheten i England og Wales, sier på sin side at en domstol vil mene at «loven skal følges». Han mener statsministeren risikerer å bli fengslet dersom han ikke retter seg etter en rettslig kjennelse om å følge loven Parlamentet har vedtatt.

– Å nekte å følge rettens ordre vil i praksis være å vise ringeakt for retten, noe som kan føre til fengsling, sier MacDonald til The Independent.

les også Røe Isaksen mener Sp-politikk vil gi brexit på norsk

Regjeringen ser også på juridiske muligheter for å omgå den nye loven, som Johnsons og hans likesinnede kaller «Jeremy Corbyn overgivelses-lov [surrender bill]».

– Vi ser veldig nøye på den, og tester hva den nye loven krever, og ikke krever. Det er det eneste ansvarlig å gjøre, fordi det er en så elendig utformet lov, sier utenriksminister Dominic Raab fortalte Sky News.

les også Amber Rudd går av

I en lekket Whats App-tråd som Buzzfeed har fått tilgang til, ber de største tilhengerne av Brexit Johnson om å bryte loven for å få Storbritannia ut av EU, selv uten en avtale.

Publisert: 09.09.19 kl. 12:17







Mer om