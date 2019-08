I FLAMMER: I flere uker har det brent i Amazonasregnskogen. Dette bildet er fra 17. august i år. Foto: UESLEI MARCELINO / REUTERS / NTB SCANPIX

Bolsonaro-nei til Amazonas-hjelp fra G7-landene: – Som om vi er en koloni

Lederne for G7-landene har vedtatt en krisepakke på nærmere 200 millioner kroner for å hjelpe til å stoppe brannene i Amazonas. Nei, takk, sier Brasils president Jair Bolsonaro.

Til tross for at han tidligere har uttalt at den brasilianske regjeringen trenger penger for å bekjempe brannene i Amazonas, virker president Jair Bolsonaro ikke veldig begeistret over G7-landenes tilbud om nærmere 200 millioner kroner, skriver nyhetsbyrået Reuters.

På Twitter svarer Bolsonaro på hjelpen med å angripe Frankrikes president Emmanuel Macron.

– Vi kan ikke akseptere at president Macron kommer med grunnløse og urimelige angrep mot Amazonas-regionen, og at han skjuler sine intensjoner bak ideen om at G7 skal hjelpe til å «redde» Amazonas, som om vi var en koloni eller ingenmannsland.

Videre skriver han at det allerede har vært samtaler med Colombia om en felles plan for landene som faktisk utgjør Amazonas-regionen, og at andre land bør respektere Brasils suverenitet.

Bolsonaros’ miljøminister, Ricardo Salles, ønsker riktignok hjelpen velkommen, skriver Reuters.

Men ifølge den brasilianske avisen G1 Globo ønsker ikke Brasil å ta imot hjelpen fra G7-landene, skriver NTB. Opplysningen fra Bolsonaro-administrasjonens stabssjef Onyx Lorenzoni bekreftes av presidentens kontor, skriver avisen. Også nyhetsbyrået AFP melder at Brasil ikke ønsker hjelpen fra G7-landene.

– Takk, men kanskje disse midlene kan brukes til skogplanting i Europa. Hvordan kan Macron ikke engang forhindre en forutsigbar brann i en kirke som er et verdensarvsted, men prøve å fortelle oss hva vi kan gjøre i vårt land? sier Lorenzoni.

– Macron bør heller ta vare på sitt hjem og Frankrikes kolonier, tilføyer stabssjefen, som sier at Macrons mål muligens er mer «kolonialisme og imperialisme».

– Kan ikke overse realitetene

Macron uttalte at pengene vil være tilgjengelig umiddelbart. Tidligere mandag meldte G7-landene Canada og Storbritannia at de vil bidra med henholdsvis 130 og 110 millioner kroner. I tillegg har USAs president Donald Trump sagt at USA står klare til å hjelpe.

– Denne uken har vi alle sett med skrekk hvordan regnskogen i Amazonas brenner foran øynene på oss. Vi kan ikke overse realitetene og de skadene vi påfører naturen, sier Storbritannias statsminister Boris Johnson ifølge NTB.

– Jordens lunger er i flammer

Brannene i Amazonas har så langt brent opp 18.627 km² regnskog, ifølge Washington Post. I tillegg har rundt 4450 km² regnskog brent opp i Bolivia, melder Reuters. Ifølge New York Times har 39 prosent mer av regnskogen forsvunnet i år sammenlignet med i fjor, samtidig har bøter og andre former for straffer for ulovlig avskoging sunket med 20 prosent, skriver avisen.

Det har blant annet ført til at Leonardo DiCaprios organisasjon gir 44 millioner til Amazonas-brannene.

– Jordens lunger er i flammer. Den største regnskogen i verden er en kritisk del av den globale klimaløsningen, skriver skuespilleren på Instagram.

Ifølge Brasils Nasjonale institutt for romforskning har det i år vært en økning på 84 prosent branner i Amazonas-regionen i år sammenlignet med i fjor. Men ifølge Global Forest Watch er antallet sammenlignbart med tall fra 2016, skriver New York Times.

Publisert: 27.08.19 kl. 02:33 Oppdatert: 27.08.19 kl. 05:35