STOCKHOLM: Leiligheten til den norske kvinnen og den drapssiktede direktøren ligger sentralt i Stockholm. Foto: Pontus Orre/ / PONTUS ORRE

Venninne av drept kvinne i Stockholm: – Skulle starte et nytt liv sammen

En nær venn av den norske kvinnen som ble funnet død i Stockholm, er sjokkert over at venninnens samboer er siktet for drap. – Hun har alltid sagt at de var så forelsket.

Den norske kvinnen, som er i slutten av 40-årene, ble funnet død i parets felles leilighet sentralt i Stockholm forrige onsdag.

Hennes samboer, en direktør i 50-årene, er siktet for drap. Han erkjenner ikke straffskyld.

VG har snakket med en nær venninne av den norske kvinnen, som også bor i Stockholm. Hun sier at hun er sjokkert over det som har skjedd.

– Det er en stor sorg. De virket så lykkelige og hadde nettopp kjøpt ny leilighet for å starte et nytt liv sammen.

Den drapssiktede mannen ble fremstilt for varetektsfengsling forrige fredag. Han er varetektsfengslet i to uker.

MILLIONÆR: Den drapssiktede mannen er administrerende direktør i et selskap som omsetter for flere hundre millioner svenske kroner årlig. Bildet er tatt utenfor parets leilighet. Foto: Pontus Orre/ / PONTUS ORRE

– Jeg forstår ingenting

Det er bare noen uker siden paret flyttet fra en annen leilighet i Stockholm, til leiligheten der drapet skal ha funnet sted.

Venninnen forteller til VG at den avdøde kvinnen var åpen om forholdet til den nå drapssiktede direktøren, og at hun aldri har sagt noe som kunne gi grunn til bekymring.

– Hun har alltid sagt at de var så forelsket og at alt gikk bra. De har reist mye sammen, sier hun.

Derfor ble hun overrasket over at det er samboeren til hennes avdøde venninne som er siktet for drapet.

– Han er tøff i arbeidslivet og en businessmann ut til fingerspissene, men jeg kunne aldri sett for meg at han kunne skade henne. Jeg forstår ingenting.

En tidligere kollega av drapssiktede, har sagt til VG at han aldri oppfattet mannen som voldsom eller aggressiv.

OPPGANGEN: Etter drapet ble det lagt ned blomster utenfor oppgangen til parets leilighet. Foto: Pontus Orre/ / PONTUS ORRE

– Tenker på om hun kunne ha overlevd

Første melding om hendelsen kom til politiet klokken 12.57 forrige onsdag, mens den drapssiktede mannen først ble pågrepet klokken 15.17.

Svenskenes svar på Spesialenheten for politisaker, Särskilda åklagarkammaren, etterforsker nå om stockholmspolitiet burde handlet raskere.

– Det er grunn til å tro at det kan være en tjenestefeil her og at utrykningen tok for lang tid, sier politiadvokat Henrik Rasmusson hos Särskilda åklagarkammaren til VG.

Venninnen til den norske kvinnen stiller også spørsmål ved hvorfor politiet brukte så lang tid til åstedet.

– Jeg tenker selvfølgelig på om hun kunne ha overlevd dersom politi- og ambulanse hadde rykket ut da nødmeldingen først kom inn.

Ifølge Aftonbladet skal spesialenheten finne ut av om politiet gjorde riktig prioritering basert på den informasjonen de fikk gjennom nødsamtalen.

UTENFOR LEILIGHETEN: Politi utenfor oppgangen til leiligheten der den norske kvinnen ble funnet død forrige onsdag. Foto: Karin Wesslén/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Den snilleste personen du kan tenke deg

VG har tidligere omtalt opplysninger fra en ansatt i selskapet mannen var direktør for, om at han skal ha blitt akutt psykisk syk helgen før drapet.

Ledelsen i selskapet har bekreftet at mannen ble sykemeldt to dager før drapet. De reiste fra Norge til Stockholm dagen før drapet, i forbindelse med en situasjon som oppstod etter sykemeldingen.

Drapssiktede skal også ha oppsøkt helsemyndigheter for å få medisiner dagen før drapet.

– Om det stemmer at han oppsøkte hjelp, lurer jeg på hvorfor de lot ham gå, sier venninnen til den norske kvinnen.

Hun forteller at hun dagen før drapet sendte en SMS til den norske kvinnen, uten å få svar.

– Hun var så omtenksom, så hun har sikkert vært hjemme fordi han har vært syk. Jeg antar at hun ikke svarte meg fordi hun ikke ville uroe meg.

Venninnen sier videre at hun hadde mye kontakt med den norske kvinnen privat, i tillegg til at de kjente hverandre profesjonelt.

– Hun var den snilleste personen du kan tenke deg. Hun hadde et stort hjerte og tok alltid hånd om alle.

