Italiensk journalist til VG: – Italia blir aldri det samme

Vittorio Malagutti (55) bor og jobber i coronaubruddets episenter i Nord-Italia. Nå frykter han at nordmenn og andre utenlandske turister vil holde seg unna landet i lang tid fremover.

– Det kommer bare til å bli verre i Italia. Folk kommer ikke til å reise om et halvt år heller, og turistindustrien vil være død i lang tid. Bilindustrien sliter også. Situasjonen vi befinner oss i, er en skikkelig suppe.

Ordene tilhører Vittorio Malagutti. Han er journalist i et av Italias mest anerkjente nyhetsmagasiner, L’Espresso. Nå sitter han på hjemmekontoret i Varese, helt nord i Italia, og snakker med VG gjennom Skype.

Samme dag har Italia passert Kina på oversikten over antall omkomne på grunn av corona.

Så langt har 4032 personer mistet livet i landet. Helsevesenet har kollapset. Leger må ta umulige valg om hvem som skal få sjansen til å leve videre.

Det rike Nord-Italia, med et godt utbygd helsevesen, har så langt vært hardest rammet: Fredag ettermiddag kom beskjeden om at militæret settes inn for å håndheve portforbudet i området.

– Jeg er fryktelig redd for at viruset vil spre seg sørover. Der er det fortsatt mange som fortsetter å leve som før. Folk i Italia er redde. Men mange er ikke redde nok, fordi de ikke forstår hvor farlig dette er, sier Malagutti.

– Enkelte i Norge påpeker at det dør mange av vanlig influensa i løpet av en vinter også. Hva er beskjeden din til dem?

– Det er ikke et gyldig argument. Vi har hatt flere tusen dødsfall på én måned. Det har vi ikke hatt før. Og det har altså skjedd mens det har vært innført portforbud.

JOURNALIST: Vittoria Malagutti jobber hjemmefra i Varese, nord i Italia. Foto: PRIVAT

– De fleste dødsfallene har kommet i slutten av februar og mars, så effekten av portforbudet gjenstår å se. Det vet vi først i slutten av mars, sier journalisten.

Onsdag døde 475 personer av coronaviruset i løpet av bare ett døgn i Italia. Ifølge Malagutti kom 320 av disse fra Lombardia, regionen som omkranser millionbyen Milano.

– Hva har gått galt i Italia?

– Vi har en høy andel eldre mennesker i befolkningen vår. 30 prosent er over 65 år. Og nesten alle som omkommer er eldre. I Italia bor gjerne storfamilien sammen. De unge bor tett på foreldre og besteforeldre, og smitter på den måten de gamle. Det er ikke som i Norge, der barna flytter ut når de er 18-19 år gamle, sier han til VG.

Helsemyndighetene i Italia har gransket 18 prosent av coronadødsfallene i landet: Gjennomsnittsalderen på de som har omkommet, er 79,5 år.

For tre dager siden hadde 17 liv gått tapt blant dem er under 50 år.

99 prosent av dem som har omkommet, hadde en underliggende sykdom fra før.

Mer enn 75 prosent slet med høyt blodtrykk, 35 prosent hadde diabetes og en tredel hadde en hjertesykdom.

FOLKETOMT: Bildet er fra Milano, nord i Italia. Folk bes holde seg innendørs i området som er hardt rammet av corona. Foto: MIGUEL MEDINA / AFP

Malagutti forteller om et svært godt utviklet helsevesen i Nord-Italia, der utbruddet har rammet hardest.

– Sånn sett er vi heldige. Hadde Sør-Italia blitt rammet først, kunne vi hatt 10.000 dødsfall nå, mener han.

Byen han bor i, Varese, ligger på grensen til Sveits og teller 80.000 innbyggere. Journalisten har holdt seg innendørs i tre uker, med unntak av noen raske turer i matbutikken. Utendørs er det ingen å se.

– Det er en spøkelsesby, sier han.

– Hva kunne Italia gjort for å forhindre dette?

– Det har vært mange kutt i offentlig helsesektor. Vi har ikke like mange leger på sykehusene som før. Det er heller ikke nok respiratorer tilgjengelig, men det tror og håper jeg vil bedre seg de neste ukene. Hovedproblemet er for store kutt i helsevesenet, sier Malagutti.

Han påpeker at myndighetene var raske med å stenge ned hele Nord-Italia.

– Ikke alle andre land har gjort det samme. I Frankrike hadde tusen smittede for fire dager siden. Men myndigheten strammet likevel ikke inn, sier han bekymret.

ISOLERT: Videomeldingen til Daniela De Rosa har blitt sett flere millioner ganger på få dager. Foto: Privat

I Campania-regionen, lenger sør i Italia, sitter den 43 år gamle veterinæren Daniela De Rosa i en sykeseng etter å ha fått påvist coronasmitte. Hun spiller inn en videomelding som har fått mye oppmerksomhet i Italia, og er sett flere millioner ganger på noen få dager.

Hun forteller at hun ikke har kontakt med noen, bortsett fra legene som kommer innom to ganger om dagen. Hun husker ikke lenger hvor mange dager hun har vært isolert.

– Veldig få forstår hva som skjer. Jeg vil at folk skal se at jeg lider. Absolutt alle må holde seg hjemme og ikke sette andres liv i fare, sier De Rosa i videomeldingen, ifølge NPR.

Lenger nord i landet har alvoret for lengst sunket inn i befolkningen.

The Guardian skrev denne uken om hvordan kistene som skal senkes, i jorden står på rekke og rad i kirkene i Bergamo-provinsen.

De som har omkommet i sine egne hjem, oppbevares i lukkede rom i dagevis, mens begravelsesbyråene jobber på høygir. Krematoriene er åpne 24 timer i døgnet.

TRIST FARVEL: Nord i Italia holder krematoriene åpent 24 timer i døgnet. De nærmeste får ikke ta farvel med avdøde på vanlig vis.

Pårørende kan ikke ta farvel med sine kjære i tradisjonelle begravelser.

Begravelsesbyrået CFB har tatt seg av nesten 600 begravelser på 19 dager.

– I løpet av en normal måned er tallet 120. En generasjon har omkommet på litt mer enn to uker. Vi har aldri sett noe slikt før, og det gjør at man har lyst til å gråte, sier CFB-leder Antonio Ricciardi til The Guardian.

Tilbake til Varese, helt nord i Italia. Vittorio Malagutti er innstilt på at han må jobbe hjemmefra i mange uker fremover.

Det er ikke ideelt å måtte gjennomføre all kommunikasjon på telefon eller PC. Å få kontakt med kildene som står i frontlinjen, er vanskelig.

Samtidig sitter det mange professorer og andre eksperter hjemme i selvpålagt karantene: Kildene har plutselig all tid i verden til å prate med ham.

– Hva er din største frykt akkurat nå, både for Italia og verden?

– Det handler om fremtiden, ikke nåtiden. Når vi er ute av dette om en måned eller to, vil det handle om å komme seg igjen etter den økonomiske smellen. Italia blir aldri det samme. Hele verden blir annerledes etter dette, sier Malagutti til VG.

TOMT: Nord-Italia er i praksis avstengt etter det voldsomme coronautbruddet, som fredag hadde tatt livet av 3405 personer i landet. Foto: AFP

Den anerkjente journalisten tror mange store europeiske land vil måtte øke pengebruken på helsesektoren i fremtiden.

– Vi kommer til å få et nytt økonomisk paradigme. Kina er i god posisjon til å score poeng i supermakt-kampen. De siste fem dagene har kineserne sendt to lastefly med ventilatorer til Italia. Det har også kommet 40 leger fra Kina i Italia nå. Kineserne gjør dette for å få venner og sikre økonomisk gevinst. Samtidig fokuserer Donald Trump kun på «America first», sier Vittorio Malagutti.

