FORLATT: Torsdag er velkjente Piazza del Popolo i Roma nesten helt folketom. Foto: Alessandra Tarantino / AP

Over 1000 er døde av coronaviruset i Italia

Torsdag er 1.016 mennesker døde som følge av viruset, viser den siste oversikten fra italienske myndigheter.

Det er 189 flere døde enn det som var registrert onsdag. Totalt er 15 113 registrert smittet av viruset i Italia. Dagen før ble det registrert 196 nye dødsfall.

Over 8 700 av smittetilfellene er registrert i Lombardia-regionen, skriver La Repubblica. Av de 15 113 er 6 550 innlagt på sykehus, mens 1 153 mennesker ligger på intensivavdelinger.

Italia er det landet i Europa som er hardest rammet av coronaviruset, og landet med flest dødsfall etter Kina. Tidligere denne uken ble hele landets befolkning i praksis satt i karantene, og de fleste butikker, restauranter og utesteder har måttet lukke dørene. Skoler er stengt, og flere tiltak for å hindre smitte er iverksatt på store arbeidsplasser.

STENGT: Millioner av italienere er i karantene for å hindre spredning av coronaviruset. Foto: Alessandra Tarantino / AP

Statsminister Guiseppe Conte opplyste onsdag om de drastiske tiltakene, og advarte om at smittetallene antagelig vil fortsette å øke en stund. Han sa også at utbruddet sannsynligvis vil pågå i flere uker. Helsemyndighetene i landet har signalisert at det kan ta opp til to uker før tiltakene vil komme til syne i form av en reduksjon i smitten.

Utenriksminister Luigi Di Maio fortalte imidlertid til BBC torsdag at de første restriksjonene som ble innført i Nord-Italia har fungert.

– Italia var det første landet i Europa som ble rammet så hardt. Men jeg håper det betyr at Italia også kan være det første landet som legger krisen bak seg, sier Di Maio.

Publisert: 12.03.20 kl. 21:20

