Nyhetsbyrå: Det hvite hus visste om skuddpremie tidlig i 2019

USAs president nekter for å ha visst om etterretningsinformasjon om mulige skuddpremier på afghanske soldater i Afghanistan. Ifølge nyhetsbyrået AP ble Det hvite hus informert for over ett år siden.

Det var The New York Times som først publiserte saken om at russisk etterretning skal ha tilbudt penger til militsgrupper i Afghanistan for å drepe amerikanske soldater i landet.

Ifølge Washington Post mener amerikansk etterretning at skuddpremien skal ha ledet til drap på flere amerikanske soldater. Både Russland og Taliban benekter at de har hatt noen avtale om skuddpremie.

Saken har skapt stor debatt i USA, blant annet om hvorvidt president Donald Trump ble informert om det som skal ha foregått. New York Times’ skrev at Trump ble informert i slutten av mars, noe både Trump selv og USAs etterretningsdirektør John Ratcliffe benekter.

Flere republikanske og demokratiske kongressmedlemmer har bedt om en oppklaring i saken.

«Spørsmålene som reiser seg er: ble presidenten brifet, og hvis ikke, hvorfor ikke, og hvorfor ble ikke Kongressen brifet?», skriver demokratenes leder i Representantenes hus Nancy Pelosi i et brev til etterretningsdirektør John Ratcliffe og CIA-sjef Gina Haspel.

New York Times, som altså tidligere har skrevet at Trump ble briefet om situasjonen i mars, meldte mandag kveld at Trump i februar skal ha fått en skriftlig briefing om temaet fra offentlige tjenestemenn. Her skal det ha blitt konkludert med at Russland tilbød – og betalte – penger til militante grupper med tilknytning til Taliban for å drepe amerikanske soldater. Etterforskningen skal i blant annet ha fokusert på et angrep i april 2019, der tre amerikanske soldater ble drept av en bilbombe.

Natt til tirsdag melder imidlertid nyhetsbyrået AP at ledende tjenestemenn i Det hvite hus skal ha blitt informert et helt år før dette; tidlig i 2019.

To ikke navngitte tjenestemenn sier til nyhetsbyrået at informasjonen var med i minst en av de skriftlige etterretnings-briefingene som Trump fikk daglig på denne tiden. I mars 2019 skal også daværende sikkerhetsrådgiver John Bolton ha sagt til kolleger at han hadde fortalt Trump om dette.

Bolton ville mandag ikke kommentere APs opplysninger. Heller ikke Det hvite hus har svart på nyhetsbyråets spørsmål om når de eller Trump fikk kjennskap til denne informasjonen.

Pentagons talsperson Jonathan Hoffman skriver i en uttalelse mandag kveld amerikansk tid at USAs forsvarsdepartement jobber med å se på etterretningsinformasjon om at Russland skal ha vært involvert i «ondartet» aktivitet mot USA og deres styrker i Afghanistan.

– Hittil har vi ikke funnet beviser som underbygger eller bekrefter de nylige anklagene i rapporter gjengitt i åpne kilder. Vi tar likevel sikkerheten til våre styrker i Afghanistan og verden svært alvorlig, og vil derfor fortsette å jobbe for å forhindre skade fra potensielle trusler, skriver han.

Publisert: 30.06.20 kl. 07:16 Oppdatert: 30.06.20 kl. 07:28

