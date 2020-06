OMKOM: Kim André Nielsen (34) og sønnen Benjamin (7) omkom i en togulykke i Danmark i fjor sommer. Foto: Jan Rasmussen, Eikerbladet og privat

Har konkludert etter togulykken i Danmark hvor norsk far og sønn omkom

Lyset på overgangen der norske Kim André (34) og sønnen Benjamin (7) omkom etter å ha blitt påkjørt av et tog i fjor sommer, fungerte som det skulle, har den danske havarikommisjonen konkludert.

Nå nettopp

Familien på fire fra Hokksund i Buskerud var på bilferie i Danmark og hadde nylig levert hunden på et hundepensjonat noen hundre meter fra planovergangen da den tragiske ulykken inntraff.

Mammaen (32) og yngstemann i familien, en datter på seks år, kom fra ulykken med lettere skader.

Dødsulykken i Danmark: – En familie som blir splittet i to, det er forferdelig

Planovergangen hadde et signalanlegg som ble aktivert når tog nærmet seg overgangen. Anlegget har lyd og blinkende røde lys som skal varsle trafikanter om at overgangen ikke må passeres.

Den danske havarikommisjonen har nå konkludert med at det ikke var feil på lysanlegget.

Blinket i 27 sekunder

Havarikommisjonens undersøkelse viser at signalene fungerte korrekt, med blinkende hvite lys som er et signal om at overgangen er sikret, og at det ble vist blinkende røde lys mot veien i cirka 27 sekunder før toget passerte.

ULYKKESSTEDET: Her mistet en norsk far og sønn livet i fjor sommer. Mor og datter kom fra ulykken med lettere skader. Foto: Per Øxenholt / Ritzau Scanpix

De skriver i rapporten at at årsaken til ulykken var at bilisten ikke stanset før overkjøringen, men de kan ikke avvise at omstendigheter ved veiene rundt kan ha påvirket bilistens oppfattelse av situasjonen ved overkjørselen.

Overgangen var under ombygging på ulykkestidspunktet. Planovergangen skulle blant annet få «halvbommer», med tanke om at lettbanens hastighet skulle kunne økes fra 75 til 100 kilometer i timen.

I rapporten skriver de at det ikke er påvist feil ved overkjøringen eller forhold knyttet til ombyggingen som kan vurderes å ha hatt innflytelse på anleggets sikkerhetsmessige funksjon.

Flere har reagert på sikkerheten

Planovergangen har ikke bom, men skilt, blinkende lys og lyd som advarer mot at et tog kommer. Det er likevel ikke ideelt, ifølge den tidligere lokføreren Brian Borg.

– Sett fra der jeg har sittet som lokfører vil jeg at det skal være bom overalt. Det burde heller ikke tatt så lang tid å få satt opp en bom her, uttalte Borg til VG i fjor.

Publisert: 25.06.20 kl. 15:02

Mer om Ulykker Danmark

Fra andre aviser