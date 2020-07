DREPT: Donald Trump beordret angrepet på Qasem Soleimani i januar. Foto: IRANIAN SUPREME LEADER'S OFFICE / IRANIAN SUPREME LEADER'S OFFICE

FN-gransker: USAs angrep på Soleimani i strid med internasjonal lov

USAs droneangrep som tok livet av den iranske generalen Qasem Soleimani og ni andre i Bagdad i januar, var et brudd på folkeretten, mener en FN-topp.

Reaksjonene på USAs droneangrep på den iranske generalen Qasem Soleimani i januar har vært sterke. I slutten av juni ble det kjent at Iran har utstedt en arrestordre og bedt Interpol om hjelp til å arrestere president Donald Trump, ifølge TV-stasjonen Al Jazeera.

Soleimani var en av Midtøstens mektigste menn, og ble drept i et målrettet amerikansk droneangrep ved flyplassen i Bagdad 3. januar. Ni andre ble drept i det samme angrepet.

Nå sier FNs spesialrapportør på utenomrettslige henrettelser, Agnès Callamard, at drapet var i strid med internasjonal lov, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Callamard, som har gransket saken, skal torsdag legge frem sin rapport om hendelsen til FNs menneskerettighetsråd. USA har ikke vært medlem av rådet på to år.

Hennes konklusjon er at USA ikke oppga tilstrekkelige bevis for noe umiddelbart forestående eller pågående angrep på amerikanske interesser for å rettferdiggjøre angrepet på bilkolonnen til Soleimani ved flyplassen i Bagdad. Angrepet er dermed i strid med internasjonal lov, mener hun.

Soleimani var øverste leder av den iranske Revolusjonsgardens Quds-styrke og spilte en viktig rolle i Irans anstrengelser for å drive USA ut av Irak. USA anklaget ham for å ha vært hjernen bak Iran-vennlige militsers angrep på amerikanske styrker i regionen.

I sin rapport skriver Callamard at Soleimani var ansvarlig for Irans militærstrategi og aksjoner både i Syria og Iran, men så lenge han ikke utgjorde en umiddelbar fare, var USAs framgangsmåte ulovlig.

Til tross for at Qasem Soleimani lenge var på amerikanernes radar, unnlot både George W. Bush og Barack Obama å gå etter den mektige generalen. I et intervju med TV-kanalen Iran International etter angrepet, fikk utenriksminister Mike Pompeo spørsmålet: «Hvorfor nå»?

Han viste til at USA har fulgt med på Soleimani, som han beskriver som både «ond» og «terrorist», i flere måneder.

Pompeo trakk frem tre hendelser som var avgjørende for beslutningen:

Angrep på oljetankere i Hormuzstredet.

Nedskytingen av en amerikansk militær drone.

Angrepet mot en militærbase utenfor Kirkuk i slutten av desember der en sivil amerikaner, en entreprenør, ble drept.

– Det var en eskalering. Vi måtte stoppe det. Dette skjedde som følge av terroristen, Soleimanis, koordinering, så vi hadde et behov, sa han under intervjuet.

USA har også lagt vekt på at Soleimani planla flere angrep i Midtøsten. Ifølge utenriksministeren sto opptil hundrevis av amerikanere i fare for å bli drept.

Publisert: 07.07.20 kl. 05:24

