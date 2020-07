TOPPER: Den pågrepne russeren var rådgiver for Dmitrij Rogozin (t.v.). Her er sjefen for Russlands romfartspgrogram i samtale med Vladimir Putin da presidenten besøkte et av Roskosmos’ anlegg. Foto: ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK

Russer pågrepet for å ha gitt militærhemmeligheter til NATO-land

Rådgiveren til Russlands tidligere NATO-ambassadør, nå sjef for romfartsprogrammet, er pågrepet, anklaget for å ha jobbet for etterretningstjenesten til et NATO-land.

Nå nettopp

Dmitrij Rogozin er en kjent politiker i Russland og er nå sjef for romfartsprogrammet Roskosmos.

Det er hans rådgiver Ivan Safronov som er pågrepet av FSB, den russiske etterretningstjenesten, skriver RIA Novosti.

Safronov er anklaget for å ha samlet og gitt «statshemmeligheter om militærteknisk samarbeid, forsvar og sikkerhet» til NATO-landet, ifølge en pressemelding fra FSB, gjengitt av RIA Novosti. Han risikerer 20 års fengsel, om han blir dømt, skriver rbc.ru.

les også Kritikere etter rekordtall for Putin: – Bare et spill for galleriet

Rådgiveren har tidligere jobbet som journalist for storavisene Kommersant og Vedomosti. Der skrev han om militære saker og om romfart. Det var i mai at han ble utnevnt til rådgiver for Rogozin. Han skulle bygge opp informasjonsarbeidet i Roskosmos, skriver RIA Novosti.

Kommersant har bilder av pågripelsen av Safronov. Det har vært mye bråk omkring Vedomosti den siste tiden, fordi Kreml har tatt et stadig sterkere grep om avisen, blant annet i forbindelse med folkeavstemningen sist uke om endringer i grunnloven.

Roskosmos skriver i en pressemelding at de hjelper FSB i etterforskningen, og at pågripelsen av Safronov ikke har sammenheng med hans nåværende arbeid i Roskosmos.

Blant Safronovs venner på Facebook er forøvrig advokaten som i sin tid forsvarte Frode Berg i spionsaken mot den nordmannen, Ilja Novikov.

Rådgiveren er pågrepet for brudd på paragraf 275 i den russiske straffeloven. Den omhandler høyforræderi og har altså en strafferamme på 20 år.

les også Nå innrømmer Putin at han kan tenke seg gjenvalg i 2024

Sjefen for Roskosmos, Dmitrij Rogozin, var fra 2011 til 2018 visestatsminister med ansvar for forsvarsindustrien i Russland.

Rogozin var i 2014 en av de første russere som ble satt på Vestens sanksjonslister etter annekteringen av Krim-halvøya. Han har flere kontroversielle meninger, som at Russland bør kreve Alaska tilbake fra USA.

Publisert: 07.07.20 kl. 11:34

Mer om Russland FSB Roskosmos

Fra andre aviser