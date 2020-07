POSITIV: Smittevernekspert Anthony Fauci sier de første testene av en covid-19-vaksine har gitt gode resultater. Foto: Kevin Dietsch/Pool

Melder om positive resultater i vaksinetesting

Amerikanske myndigheter håper å få klar en vaksine mot covid-19 i begynnelsen av 2021.

De første testene av en covid-19-vaksine utviklet av selskapet Moderna i samarbeid med amerikanske helsemyndigheter, har gått slik forskerne hadde håpet, melder nyhetsbyrået AP.

Testene er utført på 45 frivillige personer, og forskerne bak studien melder i England Journal of Medicine at man så at disse utviklet antistoffer på nivåer som kan sammenlignes med nivåene hos dem som har overlevd covid-19.

– Uansett hvordan du ser på det, er dette gode nyheter, sier smittevernekspert Anthony Fauci.

Utvider testgruppen

Leder av studien, Lisa Jackson, sier de foreløpige funnene er avgjørende for videre testing.

Funnene betyr at vaksinen nå kan testes i en bredere studie.

Fra 27. juli skal 30.000 personer delta i denne, for å undersøke om vaksinen virkelig er sterk nok til å beskytte mot coronaviruset.

Vaksinen består av to doser, med en måneds mellomrom, og har til nå bare blitt testet på unge voksne.

Den videre testingen vil omfatte eldre voksne, så vel som personer med kroniske helsetilstander som gjør dem mer sårbare for viruset.

Myndighetene håper å få resultater rundt slutten av året – noe som i så fall er rekordhastighet for utvikling av denne type vaksine.

– En liten pris å betale

Det er foreløpig ikke funn av alvorlige bivirkninger knyttet til vaksinen, men mer enn halvparten av deltagerne rapporterte influensalignende reaksjoner på dosene de fikk.

Dette er derimot ikke uvanlig med andre vaksiner.

– En liten pris å betale for beskyttelse mot covid, sier vaksineekspert William Schaffner, som ikke har vært involvert i studien.

Schaffner kaller de tidlige resultatene for «et godt første skritt», og er optimistisk for at endelig testing kan gi svar på om det er en virkelig trygg og effektiv vaksine som kan begynne å gis i begynnelsen av neste år.

– Det ville være fantastisk. Men det forutsetter at alt fungerer riktig og etter planen, sier Schaffner.

Publisert: 15.07.20 kl. 09:39

