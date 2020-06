VAR TRUMPS SIKKERHETSRÅDGIVER: President Donald Trump og John Bolton under et møte med Romanias president i Det hvite hus 20. august i fjor. Foto: Andrew Harrer / BLOOMBERG POOL / EPA

Bolton advarer mot Trump-gjenvalg: – En fare for landet

I et stort TV-intervju svarer Donald Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton på bokkritikken – og kommer med sterk skyts mot USAs president.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg håper historien vil huske ham som en som kun styrte i én presidentperiode, en som ikke førte landet inn i en nedadgående spiral vi ikke kan klare å komme oss ut av, sier Bolton i et intervju med ABC søndag kveld amerikansk tid.

Den tidligere sikkerhetsrådgiveren i Det hvite hus sier at er sikker på at USA vil klare å komme seg over én presidentperiode med Trump, men at han er usikker på om de vil klare to.

Ifølge Bolton er USAs president en «oppsiktsvekkende lite informert» mann som tar «irrasjonelle» og «uberegnelige» avgjørelser.

– Det er ikke noe logisk grunnlag, ingen strategi eller filosofi. Avgjørelsene tas tilfeldig, spesielt når det kommer til potensielt viktig politikk for nasjonal sikkerhet. Dette er en fare for landet, sier Bolton, og legger til at han mener Trump ikke klarer å skille landets interesser fra sine egne.

– Presidenten så gjentatte ganger ut til å tro at et godt forhold med Xi Jinping, Vladimir Putin, Kim Jong-un, ayatollaene eller Tyrkias Erdogan var det samme som et godt forhold mellom USA og deres respektive land.

Han sier til ABC at han derfor ikke kommer til å stemme på Trump under høstens presidentvalg, slik han gjorde i 2016.

– Jeg tror ikke han er en konservativ republikaner. Jeg kommer ikke til å stemme på ham i november, men jeg kommer garantert ikke til å stemme på Joe Biden heller, sier Bolton.

Timer før ABC-intervjuet gikk på luften, meldte avisen Daily Telegraph at Bolton i et intervju med dem har sagt at han vil stemme på nettopp Joe Biden, tidligere visepresident og etter alle solemerker demokratenes presidentkandidat. Boltons talsperson sier til Axios at dette ikke stemmer, skriver NTB.

Svarer på bokkritikk

Boltons kommende bok «The Room Where it Happened», som etter planen slippes tirsdag, har fått massiv kritikk den siste uken. Forlaget markedsfører den som boken Trump ikke vil at du skal lese.

President Trump har selv kalt den tidligere sikkerhetsrådgiveren en «løgner» som «alle i Det hvite hus hatet». 18. juni skriver han på Twitter at historiene i boken er funnet opp for å få han til å fremstå dårlig.

– Det er typisk Trump-administrasjonen at de ikke forholder seg til innholdet i kritikken de blir utsatt for, men at de isteden angriper personen. Det forventet jeg, og det overrasker meg ikke, sier Bolton – som også har jobbet for de republikanske presidentene Ronald Reagan og George W. Bush – til ABC nå.

Trump-administrasjonen har også gått rettens vei for å stanse boken, som de sier inneholder hemmeligstemplet informasjon som kan true rikets sikkerhet. En amerikansk domstol besluttet lørdag at boken kan utgis.

Bolton selv mener argumentene om at boken til true rikets sikkerhet er tull. Han sier til ABC at han har jobbet hardt for å vurdere hvilken informasjon det vil være riktig å ta med.

– Presidenten er ikke bekymret for at utenlandske myndigheter skal lese denne boken, han er bekymret for at det amerikanske folket skal lese denne boken.

En av anklagene i boken er at president Donald Trump skal ha bedt Kinas president Xi Jinping om hjelp til å vinne årets presidentvalg i USA.

Trumps handelsrådgiver Peter Navarro sier til CNN at han var til stede under samtalen mellom de to statslederne, og at Boltons påstander ikke stemmer. I forrige uke gikk også den amerikanske handelsrepresentanten Robert Lighthizer ut mot Boltons påstander.

«En politisk opportunist»

Bolton var Trumps sikkerhetsrådgiver i 17 måneder, frem til september 2019, og har fått kritikk for at han ikke hevet stemmen tidligere, dersom han var så bekymret.

Den demokratiske kongressrepresentanten Hakeem Jeffries beskylder Bolton for å være en politisk opportunist, og kritiserer ham for å ikke å vitne under riksrettssaken mot Trump.

Demokratene innkalte ham, men Bolton svarte at han kun ville stille om han ble stevnet, skriver NTB.

– Han hadde muligheten til å stå frem og delta i riksrettsgranskingen i Representantenes hus, og å dele informasjon om Trump og andre medlemmer av administrasjonens oppførsel. Han nektet å gjøre dette, sier Jeffries til ABC og fortsetter:

– Han kunne også ha gjort det i Senatets rettssak, men han løp og glemte seg. Det er beklagelig.

Til det sier Bolton at han ikke så det som sin plikt å hjelpe demokratene med deres riksrettssak mot Trump.

– Jeg var forberedt på å vitne. Men jeg tror timingen er bedre nå, for nå kan amerikanere se på det i forbindelse med det viktigste politiske valget vi tar som en nasjon hvert fjerde år, sier han til ABC – med henvisning til presidentvalget 3. november.

Bolton sier også at han mener demokratene burde ha tatt seg bedre tid i etterforskningen av riksrettssaken mot Trump, og sier til ABC at deres opptreden gjennom prosessen var «nesten like ille og på et vis tilsvarende» Trumps opptreden.

Publisert: 22.06.20 kl. 04:19 Oppdatert: 22.06.20 kl. 07:19

