Pubeier satte opp strømgjerde for at kundene skal holde avstand

Pubeier Jonny McFadden har tatt et noe uvanlig grep for å sørge for at bargjestene ikke kommer for tett på.

Serveringssteder har måtte endre rutiner for å opprettholde de nye reglene om sosial avstand blant gjester og ansatte.

Etter at puben Star Inn i London kunne åpne dørene igjen tidligere denne måneden etter å ha vært coronastengt, har eieren Jonny McFadden funnet en effektiv metode for å hindre at gjestene ble stående for nærme bardisken:

Han har satt opp et elektrisk gjerde rundt bardisken.

STRØMGJERDE: For å sørge for at kundene holder avstand når de skal bestille drikke, har pubeier Jonny McFadden satt opp et strømgjerde rundt deler av baren. Foto: STRINGER / REUTERS

– Jeg driver en veldig liten bar, og gjestene er vant til å sitte ved baren. Det kan de ikke gjøre nå. Ting har forandret seg, sier han.

Og gjerdet har fungert, skal man tro McFadden.

– Dersom jeg hadde satt opp et vanlig tau, tror jeg ikke at noen hadde brydd seg i like stor grad.

Han mener suksessfaktoren er «the fear factor» – frykten folk har for å få støt.

– Folk er som sauer. Sauer holder seg unna, og folk holder seg unna.

SØRGER FOR AVSTAND: Slik ser baren ut etter påfunnet til eieren, som avslører at det ikke er strøm i gjerdet. Foto: STRINGER / REUTERS

Pubeieren sier at han har forsikret seg om at påfunnet er i tråd med regelverket.

– Så lenge der er et skilt som advarer om at det er et strømgjerde er det lovlig, sier han.

Men til tross for at det er et ekte strømgjerde, avslører McFadden at han ennå ikke har skrudd det på. Det er kun satt opp som en påminnelse om å holde avstand.

– Men det er alvor i det. Vi må alle opprettholde sosial avstand.

