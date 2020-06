forrige







fullskjerm neste TETT I TETT: Samme dag som Trump skal holde folkemøte i Tulsa, meldes det om seks coronasmittede blant hans kampanjemedarbeidere.

Seks ansatte i Trump-kampanje coronasmittet før nattens folkemøte

TULSA/OSLO (VG) Seks medarbeidere i president Donald Trumps valgkampanje har testet positivt på covid-19.

Oppdatert nå nettopp

Pressetalsmann Tim Murtaugh bekrefter i en uttalelse omtalt av CNN at seks valgkampmedarbeidere har testet positivt for coronaviruset.

De seks personene har jobbet med forberedelsene til presidentens store folkemøte i Tulsa i Oklahoma lørdag. Dette er Trumps første valgmøte etter coronapandemien inntraff.

VG er tilstede i Tulsa der tusenvis av amerikanere går mot stedet folkemøtet finner sted klokken 19 lokal tid. Det er ganske rolig stemning foreløpig, med tilløp til diskusjoner mellom Trump-tilhengere og demonstranter som har møtt opp.

En av disse var mellom Trump-tilhengere og tre afroamerikanere, mulige demonstranter, som kranglet om Trump og skal ha kaldt det et KKK-rally.

Flere er allerede på plass på arenaen. For å komme gjennom sikkerhetskontrollen må man ha på seg ansiktsmaske og alle får temperaturen målt. Det ser ut til at masken ble kastet etter kontrollen, for inne på arenaen er det få som bruker maske.

– I henhold til sikkerhetsprotokoller blir kampanjeansatte testet for covid-19 før arrangementer. Seks ansatte testet positivt ut av hundrevis av utførte tester, og prosedyrer for karantene ble umiddelbart iverksatt. Ingen covid-positive ansatte eller noen som har vært i kontakt med disse, vil være på dagens møte eller i nærheten av fremmøtte og folkevalgte, sier Murtaugh.

SE DIREKTE: Svært mange mennesker har samlet seg for å hylle Trump. Eksperter er bekymret for smittespredning:

Nyheten kommer samme dag som Tulsa melder om rekordhøye smittetall, med 136 nye coronasmittede det siste døgnet, ifølge CNN. Tulsa har 772 registrerte smittetilfeller, og 66 mennesker har mistet livet relatert til covid-19.

Delstaten Oklahoma har 10.037 registrerte tilfeller og 368 coronarelaterte dødsfall.

Torsdag innførte myndighetene i Tulsa portforbud i sentrum av byen forut for president Trumps store folkemøte. Fredag ble imidlertid portforbudet opphevet etter en forespørsel fra Secret Service, ifølge dagsavisen Tulsa World.

I forrige uke var den amerikanske visepresidenten Mike Pence i hardt vær etter at han publiserte et twitterbilde av seg selv og medarbeidere i Trumps valgkampanje, uten at noe bar munnbind eller overholdte sosial distansering.

SLETTET: Dette bilde hadde en kort livssyklus på SoME-plattformen Twitter, før det ble slettet av Trumps høyre hånd. Foto: SKJERMDUMP

Trump utnevnte Mike Pence til corona-general i februar, hvor han fikk ansvaret for å koordinere landets håndtering av covid-19.

Publisert: 20.06.20 kl. 20:45 Oppdatert: 20.06.20 kl. 21:32

Fra andre aviser