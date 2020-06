KAMPANJEKLAR: Donald Trump var natt til søndag tilbake i sitt ess foran velgere i Tulsa i Oklahoma. Foto: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trumps folkemøte i Oklahoma: – Den stille majoriteten er sterkere enn noen gang

TULSA/OSLO (VG) Til tonene av «God Bless The USA» gikk en klappende Donald Trump på scenen til sitt første folkemøte på flere måneder.

Det brukte han til å fortsette sine angrep på det han kaller venstreradikale demonstranter og demokrater, falske medier og «venstremobben».

– Tusen takk, Oklahoma! begynte Trump, og kom med et stikk kritikerne som frykter det er for tidlig å holde velgermøter i en sal med plass til 19.000 mennesker før USA har fått kontroll på spredningen av coronaviruset i landet:

– Jeg har sett på fake news i ukesvis, og alt er negativt. Ikke kom hit, sier de. Jeg har ikke sett noe lignende. Dere er krigere, tusen takk!

Både før og etter presidenten gikk på scenen i Tulsa i Oklahoma natt til søndag norsk tid, var det tidvis amper stemning utenfor lokalet – der motdemonstranter blant annet holdt opp skilt hvor de kalte møtet for et «KKK-rally». Det var også store Black Lives Matter-demonstrasjoner i byen.

– Vi hadde noen dårlige folk utenfor her som gjorde dårlige ting, men jeg setter pris på dere, at dere er her, fortsetter Trump – før han minner tilhørerne om at dette er et valgkamparrangement:

– Jeg står her for å erklære at den stille majoriteten er sterkere enn noen gang. Fem måneder fra nå skal vi slå «sleepy» Joe Biden.

På bildene fra velgermøtet kunne man se langt flere tomme seter enn vanlig, og Trumps kampanjeapparat sier ifølge CNN at demonstranter har hindret velgere å komme inn på møtet.

– Dessverre har demonstranter blokkert inngangen til metalldetektorene, slik at folk ikke får gått inn på velgermøtet, sier talsperson Tim Murtaugh til kanalen.

Han kom også – igjen – med skarp kritikk mot demokratiske guvernører som han mener ikke gjør nok for å stanse voldelige demonstrasjoner. I Seattle har en gruppe demonstranter opprettet en egen «frisone» i en del av byen.

– Jeg har tilbudt at vi kan komme inn og fikse situasjonen på under en time. Kanskje jeg tar feil, men det er kanskje bedre for oss å bare se på denne krisen utfolde seg, sier Trump.

– Bare la folk se hva de radikale venstredemokratene gjør med landet vårt. Amerikanere har sett venstrefolk brenne hus, plyndre butikker, ødelegge bygninger, skadet uskyldige politifolk og såre tusener av mennesker – bare for å høre de radikale falske mediene si «å, for et nydelig rally det var».

– Det er ingen som snakker om covid når du ser 50.000 mennesker går nedover gaten i New York.

Corona-bekymringer

Før møtet skulle Trump etter planen snakke til folket utenfor BOK-senteret, hvor velgermøtet holdes. Ifølge Guardian ble talen imidlertid avlyst – muligens på grunn av væpnede demonstranter i byen.

Før møtet lørdag ble det klart at seks av Trumps kampanjearbeidere testet positivt for coronaviruset. Tulsa, hvor møtet holdes, meldte lørdag om rekordhøye smittetall, med 136 nye coronasmittede det siste døgnet, ifølge CNN.

Tulsa har 772 registrerte smittetilfeller, og 66 mennesker har mistet livet relatert til covid-19. Delstaten Oklahoma har 10.037 registrerte tilfeller og 368 coronarelaterte dødsfall.

Publisert: 21.06.20 kl. 02:31 Oppdatert: 21.06.20 kl. 02:48

