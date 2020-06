KAMPANJEKLAR: Donald Trump var natt til søndag tilbake i sitt ess foran velgere i Tulsa i Oklahoma. Foto: Evan Vucci / AP

Trump til velgerne i Oklahoma: – Dere er krigere

TULSA/OSLO (VG) Til tonene av «God Bless The USA» gikk en klappende Donald Trump på scenen til sitt første folkemøte på flere måneder.

Det brukte han til å fortsette sine angrep på det han kaller venstreradikale demokrater, kriminelle demonstranter, falske medier og «venstremobben».

– Tusen takk, Oklahoma! begynte Trump, og kom med et stikk til kritikerne som frykter det er for tidlig å holde velgermøter i en sal med plass til 19.000 mennesker før USA har fått kontroll på spredningen av coronaviruset i landet:

– Jeg har sett på fake news i ukevis, og alt er negativt. Ikke kom hit, sier de. Jeg har ikke sett noe lignende. Dere er krigere, tusen takk!

På bildene fra velgermøtet kunne man se langt flere tomme seter enn vanlig, og Trumps kampanjeapparat sier ifølge nyhetsbyrået AP at demonstranter har blokkert innganger og prøvd å hindre velgere å komme inn på møtet, som ble holdt i BOK-senteret i byen.

Ingen av reporterne til AP eller CNN sier de har sett demonstranter blokkere inngangene til området hvor Trumps velgermøte ble holdt.

Demonstranter på utsiden av BOK-senteret, hvor Trump-velgermøtet ble holdt i Tulsa i Oklahoma natt til søndag. Foto: Charlie Riedel / AP

Både før og etter presidenten gikk på scenen, var det tidvis amper stemning utenfor – der mot-demonstranter blant annet holdt opp skilt hvor de kalte møtet for et «KKK-rally».

Kritikken etter at Trump valgte å legge folkemøtet til nettopp Tulsa i Oklahoma i kjølvannet av demonstrasjonene som har herjet landet og verden den siste tiden, har vært skarp.

For 99 år siden ble byen nemlig åsted for det som regnes det som det verste tilfellet av rasistisk motivert vold i amerikansk historie: Opp mot 300 mennesker ble drept, og rundt 10.000 ble hjemløse da en hvit mobb angrep det svarte, velstående Greenwood-nabolaget sommeren 1921.

Sammenstøt under mot-demonstrasjon

VGs fotograf i Tulsa forteller at rundt 1000 mennesker deltok i en Black Lives Matter-demonstrasjon i byen mens Trump snakket – langt færre enn de rundt 100.000 myndighetene fryktet skulle dukke opp. Stemningen var likevel til tider aggressiv, og VGs fotograf så blant annet en Trump-supporter bli pågrepet etter å ha gått til angrep på en av demonstrantene.

Trump kommenterte bråket utenfor slik fra scenen natt til søndag:

– Vi hadde noen dårlige folk utenfor her som gjorde dårlige ting, men jeg setter pris på dere, at dere er her.

Trump kom også – igjen – med skarp kritikk mot demokratiske guvernører som han mener ikke gjør nok for å stanse voldelige demonstrasjoner i kjølvannet av drapet på George Floyd.

I Seattle har blant annet en gruppe demonstranter opprettet en egen «frisone» i en del av byen.

– Jeg har tilbudt dem at vi kan komme inn og fikse situasjonen på under en time. Kanskje jeg tar feil, men det er antakelig bedre for oss å bare se på denne krisen utfolde seg, sier Trump.

– Bare la folk se hva de radikale venstredemokratene gjør med landet vårt. Amerikanere har sett venstreradikale brenne hus, plyndre butikker, ødelegge bygninger, skadet uskyldige politifolk og såre tusener av mennesker – bare for å høre de radikale falske mediene si «å, for et nydelig rally det var».

– Det er ingen som snakker om covid når du ser 50.000 mennesker gå nedover gaten i New York, fortsetter Trump.

STÅR VED PRESIDENTEN: For første gang på 110 dager holdt Trump sitt karakteristiske velgermøte natt til søndag. Foto: LEAH MILLIS / Reuters

Langer ut mot Joe Biden

Det amerikanske presidentvalget holdes tirsdag 3. november, og Trump sier han mener coronaviruset og demonstrasjonene den siste tiden har vist at motkandidat og tidligere visepresident Joe Biden er en «nikkedukke» for både de venstreradikale demokratene og Kina.

– Jeg står her for å erklære at den stille majoriteten er sterkere enn noen gang. Fem måneder fra nå skal vi slå «sleepy» Joe Biden.

– Valget i 2020 er veldig enkelt: Vil du bøye deg for venstremobben, eller stå opp for deg selv og andre som en stolt amerikaner? sier han blant annet, og advarer om at Biden-seier vil bety et angrep på den amerikanske måten å leve på.

– De vil utvise alle som er uenige med dem, de vil kalle deg rasist, de vil ta fra deg våpnene dine.

Før møtet lørdag ble det klart at seks av Trumps kampanjearbeidere testet positivt for coronaviruset.

Tulsa, hvor møtet holdes, meldte lørdag om rekordhøye smittetall, med 136 nye coronasmittede det siste døgnet, ifølge CNN.

Byen har 772 registrerte smittetilfeller, og 66 mennesker har mistet livet relatert til covid-19. Delstaten Oklahoma har 10.037 registrerte tilfeller og 368 coronarelaterte dødsfall.

