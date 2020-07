Om lag 200.000 innbyggere har fått ordre om å forlate hjemmene sine vest i Japan, der kraftig regn fører til flom og jordskred. Mange er isolert og 13 er savnet. Her ses elven Kuma sørvest i landet. Foto: Kyodo News via AP / NTB scanpix

200.000 beordret evakuert under voldsomt uvær i Japan

Om lag 200.000 innbyggere har fått ordre om å forlate hjemmene sine sørvest i Japan, der kraftig regn fører til flom og jordskred. Minst 13 personer er savnet.

NTB

Ole Løkkevik

Oppdatert nå nettopp

Japans meteorologiske institutt sendte lørdag ut farevarsel på høyeste nivå på grunn av uværet i Kumamoto og Kagoshima på øya Kyushu. Dette er helt sør i Japan.

Bilder fra området viser flere biler som er tatt av flom, og bygninger som er skylt bort. Hele boligområder står under vann etter at elven Kuma gikk over sine bredder.

Statsminister Shinzo Abe opplyser lørdag at så mange som 10.000 soldater skal sendes til de rammede områdene.

– Den kraftige nedbøren er ventet å fortsette til søndag, og folk i området er pålagt å vise ekstrem vaktsomhet, sier statsministeren.

JAPAN: En mann ser ut over elven Kuma i Kumamoto på øya Kyushu sørvest i Japan. Kraftig regn har ført til flom og jordskred. Foto: STR / JIJI PRESS

Minst 13 personer er savnet etter jordskred, skriver nyhetsbyrået Reuters. Andre er isolert.

I byen Tsunagi i Kumamoto ble to personer reddet ut av et jordskred, men de skal ikke være alvorlig skadet, skriver Japan Times.

Den japanske avisen skriver at lokale myndigheter har mottatt over 100 meldinger om redningshjelp, men at de ikke har kunnet respondere på alle umiddelbart.

Juni til september er regntid og tyfonsesong i Japan, noe som ofte fører til flom og jordskred.

Publisert: 04.07.20 kl. 08:46 Oppdatert: 04.07.20 kl. 09:08

