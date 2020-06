ØDELEGGELSER: Jordskjelvet forårsaket ødeleggelser i byen Oaxaca. Foto: Daniel Ricardez / EFE

Kraftig jordskjelv i Mexico – minst seks døde

Et kraftig jordskjelv på over 7 i styrke har rammet Mexico. Minst seks personer er bekreftet omkommet.

Amerikanske United States Geological Survey har målt skjelvet til 7,4 i styrke, med et episenter 11 kilometer sørvest for Santa María de Zapotitlan i Oaxaca, Mexico.

Antallet døde etter det kraftige jordskjelvet i Mexico tirsdag, har steget til seks, opplyser myndighetene ifølge NTB. Tidligere var det meldt om fire dødsfall.

Det er uklart hvor mange som er skadet, da mange små og isolerte byer har blitt rammet av skjelvet. Om lag 200 boliger skal ha fått skader, skriver NTB.

Guvernøren av Oaxaca, Alejandro Murat, bekrefter til nyhetsnettstedet Univision Noticias at én person omkom i et jordskred.

– En person har dessverre mistet livet og en er skadet etter et lite jordskred i Crucecitas, sier Murat.

Jordskjelvets styrke ble først meldt til 7,1, men ble senere oppjustert til 7,5. De skriver at episenteret er La Crucecita, i delstaten Oaxaca.

Skjelvet kunne kjennes i cirka ett minutt, og at man merket det i delstatene Chiapas, Puebla, Guerrero, Morelos og Mexico by.

HOLDER SEG FAST: Folk på et marked i millionbyen Mexico City, et godt stykke fra episenteret, merket jordskjelvet. Foto: PEDRO PARDO / AFP

Flere etterskjelv

Xylio Peréz ved det nasjonale jordskjelvsenteret sier til kanalen at man kan vente seg etterskjelv.

– Det er viktig for folk, spesielt de som bor rundt episenteret, og være klare for dette og ta de forholdsregler man skal.

Meksikanske myndigheter melder at de i timene etter det første skjelvet målte 147 etterskjelv, hvor det kraftigste var 4,6 i styrke.

Bilder fra gamlebyen i Oaxaca viser masse fra gamle bygninger som har løsnet fra gamle bygninger og falt ut i gaten.

Nyhetsbyrået Reuters refererer øyenvitner på at bygninger har ristet i millionbyen Mexico City, og at folk har løpt ut i gatene etter at alarmen gikk.

Landet har vært utsatt for svært mange kraftige jordskjelv tidligere. Det siste kraftige over 7 var i Oaxaca-regionen i 2018.

REDDE: Bilde fra Mexico City tirsdag morgen meksikansk tid. Foto: TOMAS BRAVO / X90175

Amerikanske myndigheter sendte ut tsunamivarsel for stillehavskysten fra Mexico til Ecuador etter skjelvet.

Det ble først varslet om bølger opp til tre meter over havnivå. Varselet har blitt nedjustert til under en meter høye bølger.

Myndighetene i Mexico råder folk til å holde seg borte fra strendene i Oaxaca, og advarer om at det kan være kraftig havstrøm i havnene i området.

Publisert: 23.06.20 kl. 18:12 Oppdatert: 24.06.20 kl. 07:09

