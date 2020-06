SIER STOPP: President Donald Trump ønsker å stanse utgivelser av flere typer av arbeidsvisum. Foto: Sue Ogrocki / AP

Trump vil stanse arbeidsvisum

USAs president Donald Trump vil signere en presidentordre som stanser flere kategorier av arbeidsvisum.

Trump ønsker å begrense antall innreisende arbeidere til USA under den økonomiske nedgangstiden pandemien har forårsaket, ifølge New York Times.

De midlertidige restriksjonene gjelder blant annet for visum av typen H-1B, som benyttes for arbeidere med høy kompetanse og visum av typen L-1.

Det er ifølge New York Times stor motstand mot dette, blant annet fra teknologiselskaper i Silicon Valley.

Ordren inkluderer unntak for noen kategorier, blant annet for helsearbeidere og forskere som jobber med coronaviruset.

The Washington Post skriver at blant andre Apple, Amazon, Facebook og Google har forsøkt å advare presidenten mot å innføre slike restriksjoner.

The Information Technology Industry Council, som representerer de fire selskapene, er ifølge avisen klare på at de er avhengige av ansatte med høy kompetanse som vil miste arbeidstillatelse under de nye restriksjonene.

Ifølge The Wall Street Journal vil restriksjonene gjelde ut året, og inkluderer en forlengelse av en innvandringsstans som ble iverksatt i april som stanset utgivelser av visum til permanent opphold, såkalte «greencard».

Det er forventet at også visum for sesongarbeidere og professorer vil bli påvirket av ordren, skriver NPR.

