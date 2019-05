BARE: En episode til fremfor å gå til sengs og kanskje ha sex.... Foto: Nicolas Maderna / Shutterstock / NTB scanpix

Ny studie: Briter har mindre sex - forskerne skylder på sosiale medier og Netflix

Britene har mindre sex nå enn for 10 år siden viser en ny studie. Årsaken, hintes det, er at de heller bruker tiden på Netflix, Facebook og mobilen.

Nå nettopp







Færre enn halvparten av briter mellom 16 og 44 år har sex minst en gang i uken, ifølge studien som er publisert i anerkjente British Medical Journal og gjengitt av The Sun.

– Et seksuelt forhold møter stor konkurranse. I den digitale tidsalderen bruker du fritiden på så mange avledende stimuli ... smarttelefoner, Netflix og sosiale medier kan alle forhindre intimitet, sier hovedforsker Kaye Wellings, professor for seksuell og reproduktiv helse ved London School of Hygiene & Tropical Medicine, til avisen.

les også Frustret mann: – Jeg savner sex og nærkontakt

Forskerne har sammenholdt tre tidligere studier som omfatter 34 000 personer i perioden 1991 til 2012. Det største fallet i seksuell aktivitet fant de hos folk over 25 som lever i faste forhold, men resultatene er ikke entydige og må tolkes varsomt.

Mindre sex

The Sun, som har sett nærmere på studien, skriver at antallet menn som sa de ikke hadde hatt sex den siste måneden økte fra 26 prosent i 2001 til 29 prosent i 2012. Tallene for kvinner var henholdsvis 23 og 29 prosent.

Antallet som hadde hatt sex 10 ganger eller mer den siste måneden falt i samme tidsperiode fra 20 til 14 prosent for menn og fra 21 til 13 prosent for kvinner.

les også Slik blir du tent på partneren din - igjen

– At nesten halvparten av kvinnene og to tredeler av mennene rapporterer at de ønsker å ha sex oftere, vekker bekymring, skriver forskerne i studien.

Men de trekker ingen bastante konklusjoner om årsaken til at folk ikke «har seg» så ofte som før.

Og det er ikke bare i Storbritannia at sexfrekvensen faller. Siden 1971 og frem til i dag har antallet samleier per måned gått jevnt og trutt ned, viser tall fra store finske befolkningsstudier.

Les også: Derfor har vi mindre sex enn før

– Travle liv

– De mest nærliggende forklaringene med tanke på alderen og sivilstanden til de spurte, er knyttet til stress og travelhet i moderne liv hvor arbeid, familieliv og fritid sjongleres hele tiden, skriver forskerne i den nye britiske rapporten.

– Livet i den digitale tidsalderen er mer komplekst enn tidligere tider og grensen mellom privat- og offentlig liv er ofte uskarp samtidig som internett tilbyr betydelig adspredelse.

les også – Vi har ikke hatt sex på ni måneder

Men Netflix vil ikke ha på seg at de er årsaken til mindre sex.

– Vi er stolte av å være del av den kulturelle tidsånden, men å ta æren for nedgangen i sex over flere tiår overstiger selv våre programferdigheter, sier en talsperson for strømmetjenesten til The Sun.

Publisert: 13.05.19 kl. 03:15