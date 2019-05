Jeff Bezos poserer foran en modell av sin nye lansering i Washington onsdag. Foto: AP

Amazons Jeff Bezos lanserer månelandingsfartøy

Amazon-grunnlegger Jeff Bezos, som også leder romfartsselskapet Blue Origin, lanserer et fartøy som skal lande på månen innen 2024.

NTB-AFP

Fartøyet «Blue Moon» skal kunne frakte både utstyr og mennesker, sa Bezos under en presentasjon i Washington.

En modell av fartøyet ble vist fram under lanseringen. Fartøyet har vært under utvikling de siste tre årene og målet er at det skal kunne lande på månens sørpol.

– Månen er Maui på sin beste dag, året rundt. Ikke noe regn, ingen jordskjelv. Folk kommer til å ville bo her, sa Bezos under lanseringen, skriver The Guardian.

Bezos har ikke kunngjort en spesifikk dato for ferden til månen, men sier at fartøyet vil være klart innen 2024. Det er fristen USAs visepresident Mike Pence har satt for å få astronauter tilbake til månen.

– Vi kan hjelpe med å nå det målet, men kun fordi vi startet for tre år siden. Det er på tide å reise tilbake til månen, denne gangen for å bli, sa Bezos.

Publisert: 10.05.19 kl. 00:14