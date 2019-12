AKTIVIST: Penelope Lea ble UNICEFs første klimaaktivistiske ambassadør i år. Foto: Runa Victoria Engen

Penelope Lea (15): – De kan ikke unngå å se og lytte til oss nå

MADRID (VG) På årets klimatoppmøte er barn og unge til stede som aldri før, sier Penelope Lea (15) i Madrid.

Hun har sin egen stol på scenen under en paneldebatt på FNs klimatoppmøte i Madrid. Det er lange køer utenfor og tilskuere sitter på gulvet langs scenen.

«How old are you?» spør en av de politiske beslutningstagerne på scenen, som skal svare på hennes spørsmål.

«15 år», gjentar Penelope Lea fra Oslo. Tenåringen ble UNICEFs første klimaaktivistiske ambassadør tidligere i år og har vunnet frivillighetsprisen som leder av Barnas klimapanel.

Det er også hennes tredje klimakonferanse, COP25.

– Det som er så fint i år, er at det er så mange flere unge til stede. Det viser hvor sterke vi er sammen, sier Lea.

De unge klimaaktivistene blir invitert opp på scenen, inn i debattene og foran TV-sendingene. Hele uken har Lea både stilt og svart på spørsmål.

Hun blir et øyeblikk rørt på scenen når hun snakker om hvor mye klimakrisen betyr for barn og unge.

PANEL: Til venstre sitter Penelope Lea, ved siden av fire andre unge klimaaktivister. En av konferansens største scener brukes til debatten. Foto: Runa Victoria Engen

– Jeg tror det er veldig viktig at beslutningstagerne tar oss barn og unge med, lytter til oss og prøver å være ærlige, sier Lea.

Fredag var hun til stede på klimastreiken med marsj for klima. Så mange som 500.000 skal ha møtt opp, ifølge organisasjonen Fridays for future, som har vokst frem av Greta Thunbergs skolestreik.

– Det er så fint! Engasjementet har vært der lenge, over hele verden. Det har bare ventet på en form, tror jeg. Det var helt utrolig, det viser hvor mye folk over hele verden vil ha handling, sier Lea.

– Det er umulig å ikke se og høre oss nå. Likevel: det holder ikke, det hjelper ikke å bare bli hørt. Nå arbeider vi for at beslutningstagerne skal ta neste steget: si at de har hørt oss, forstått og derfor vil handle nå og ta beslutninger nå.

Ber Norge sette nye mål nå

Alle medlemsland skal komme med nye og høyere mål for klimakutt til FN. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) har varslet på forhånd at han ikke vil kunngjøre nye mål under denne konferansen.

– Vi og de fleste andre landene vil ikke konkretisere det denne uken, den forventningen er ikke der, sier Elvestuen.

Norge har knyttet sin klimakamp tett opp til EU, som ikke vil varsle nye, høyere mål ennå. Derfor venter Norge, inntil videre.

– Jeg kunne ønske Norge kom med nye løfter nå. Jeg mener Norge ikke trenger å vente på EU, sier Lea.

Norge har kuttet i sine klimautslipp de siste årene, men ikke med mye. I fjor gikk klimagassutslippene ned 0,9 prosent.

– Vi har et historisk ansvar, en økonomisk mulighet og en samfunnsstruktur som gjør at vi kan gjøre mye mer. Vi har alle muligheter til å kutte utslippene raskere enn det vi gjør nå, sier Lea.

Det er også hennes formål med å være til stede under COP25.

– Å «pushe» politikerne til å gjøre enda mer og legge press på Norge for at de skal gjøre mer.

Møter hersketeknikker

Lea har mye erfaring med å snakke de unges sak. Hun kom inn i Barnas Klimapanel, som tar imot tusenvis av brev og bekymringer fra unge, for fire år siden.

Hun sier at mange unge blir møtt med hersketeknikker og manipulasjon i møte med politikere.

– Det kan være vanskelig å se igjennom og det tror jeg kan svekke demokratiet vårt. Jeg er så opptatt av at unge skal føle seg trygge til å delta i debatten, tørre å si hva de mener. Da er hersketeknikker en hindring, sier Lea.

– Opplever du at det engasjementet blant unge blir forsøkt misbrukt?

– Det er viktig at vi unge står sammen i dette og passer på hverandre, sånn at det ikke skjer. Vi må legge vekk hersketeknikker og manipulasjon, og jobbe sammen, sier Lea.

