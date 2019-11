TUR TIL TURKMENISTAN: Den pensjonerte toppdiplomaten Øyvind Nordsletten var forrige uke i Turkmenistan for å drive valgkamp for Norge. Foto: Utenriksdepartement i Turkmenistan

Norge ber om diktatur-støtte til plass i Sikkerhetsrådet

Norge er på stemmejakt i noen av verdens verste diktaturer for å få plass i FNs sikkerhetsråd. Tidligere toppdiplomater er vervet til jobben.

Fredag 22. november var den pensjonerte toppdiplomaten Øyvind Nordsletten på besøk i Tadsjikistan for å fremme Norges kandidatur til FNs sikkerhetsråd.

Ifølge nyhetsbyrået Asia Plus lovet Tadsjikistan å støtte Norges kandidatur. Norge skal på sin side ha lovet å støtte Tadsjikistans kandidatur til Sikkerhetsrådet i perioden 2028–2029, skriver nyhetsbyrået.

Landet konkurrerer med Filippinene og Kirgisistan om plassen i Sikkerhetsrådet i 2028.

DIKTATOR: Emomali Rahmon har sittet som president i Tadsjikistan siden 1992. Her ser han på en militærparade 28. mai 2019. Til høyre står sønnen Rustam Emomali, som er borgermester i hovedstaden Dusjanbe. Foto: Utenriksdepartementet i Tadsjikistan

Utenriksdepartementet ønsker ikke å kommentere påstanden om at Norge har en gjort en byttehandel med Tadsjikistan.

– Landene bestemmer selv hva de vil formidle, men vi kommenterer ikke eventuelle stemmebytteavtaler, sier statssekretær i Utenriksdepartementet Jens Frølich Holte (H) til VG om møtet i Tadsjikistan.

Tadsjikistan er en av verdens mest autoritære og korrupte stater. President Emomali Rahmon har sittet ved makten siden 1992. Opposisjonelle blir arrestert og i flere tilfeller utsatt for grov tortur, ifølge en rapport fra Den norske Helsingforskomiteen.

Stemmejakt

Norge kjemper mot Canada og Irland om én av to ledige plasser i FNs sikkerhetsråd i perioden 2021–22, og den norske utenrikstjenesten jobber nå på spreng for å sikre Norge nok stemmer ved neste års valg.

Hvert lands stemme teller like mye – og Norge er på stemmejakt i noen av verdens verste diktaturer.

Tadsjikistan er ikke det eneste landet hvor UD har sendt en pensjonert toppdiplomat på stemmefiske. Også Tsjad, Burundi, Den demokratiske republikken Kongo, Usbekistan og Turkmenistan har fått slike besøk.

HYLLES: Turkmenistans president Gurbanguly Berdimuhamedo leder et av verdens mest autoritære regimer. Foto: STR / AFP

Disse seks landene er blant det 15 minst demokratiske statene i verden, ifølge en oversikt i det britiske tidsskriftet Economist.

Norges valgkamp innebærer ikke bare å overbevise andre land om at de bør stemme Norge inn i Sikkerhetsrådet. I noen tilfeller inngår Utenriksdepartementet avtaler om stemmebytte, ved å tilby Norges stemme til attraktive posisjoner i FN eller internasjonale organer.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har sagt i intervju med VG at det er vanlig diplomatisk praksis å inngå slike avtaler.

Tur til Turkmenistan

Under sin reise i Sentral-Asia i forrige uke, besøkte Nordsletten også Turkmenistan. Der hadde han samtaler med representanter for det turkmenske utenriksdepartementet.

«Det positive samarbeidet innenfor rammeverket av internasjonale organisasjoner, primært FN, ble diskutert», skriver myndighetene i Turkmenistan om samtalene.

Under et besøk hos Utenriksdepartementet i Oslo i oktober, diskuterte Turkmenistans viseutenriksminister Norges kandidatur til Sikkerhetsrådet med norske diplomater.

VALGKAMP: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) driver valgkamp i FN for at Norge skal få et sete i Sikkerhetsrådet i 2021. Foto: Thomas Nilsson / VG

I møtene skal partene har uttrykt «gjensidig støtte til kandidatur til internasjonale verv», ifølge en pressemelding fra utenriksdepartementet i Turkmenistan.

I likhet med Tadsjikistan er Turkmenistan et brutalt diktatur. Landet har fått sterk kritikk av FN for brudd på menneskerettigheter, angrep på opposisjonelle og er et av verdens verste land for journalister.

Super-pensjonistene

VG er kjent med at Nordsletten er en av flere pensjonerte toppdiplomater som UD har hyret inn som spesialutsendinger for å lobbe for det norske kandidaturet til Sikkerhetsrådet. Nordsletten har vært ambassadør til Ukraina og Russland, samt generalkonsul i Murmansk.

Tidligere utenriksminister Knut Vollebæk og Arild Øyen, som har vært ambassadør i flere afrikanske land, er også hanket inn.

RUSSLANDS-EKSPERT: Tidligere ambassadør til Russland og Ukraina, Øyvind Nordsletten, fikk i 2011 Russlands Vennskapsorden av Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX

UD sender kampanje-pensjonistene til land hvor Norge i dag har lite diplomatisk kontakt. Lønn til spesialutsendingene er en egen post på UDs budsjettet for FN-kampanjen.

10. september besøkte Vollebæk Usbekistan, som en del av Norges valgkamp, der han møtte den usbekiske utenriksministeren Abdulaziz Kamilov.

STEMMEJAKT I USBEKISTAN: Tidligere utenriksminister i Usbekistan i september. Foto: Usbekisk UD

I møtet ble det lagt vekt på at Norge og Usbekistan jobber for å «utvikle gjensidig fordelaktige forhold innenfor flere områder, deriblant FN», heter det i en pressemelding fra utenriksdepartementet i Usbekistan.

Øyen har besøkt en rekke afrikanske land som en del av Norges valgkamp, deriblant Tsjad, Den demokratiske republikken Kongo og Burundi.

FIKK FRENCH FRI: Den pensjonerte toppdiplomaten Arild Øyen. Han jobber nå for Norges sikkerhetsrådskampanje. Foto: Helge Mikalsen

Norge vil ha støtte fra alle land

VG har spurt Utenriksdepartementet om det er noen land vi ikke ønsker støtte fra. Svaret er nei.

– Norge søker støtte hos alle FNs 192 medlemsland, men det er opp til landene selv om de vil støtte Norge. Vår utenrikspolitikk ligger fast, og det er ikke aktuelt å endre politikk for å tiltrekke oss stemmer fra enkelt land, sier statssekretær Frølich Holte.

Han understreker at Norge tar opp spørsmål om menneskerettigheter også i møter med kampanje-formål.

– Vi er gjenkjennelige og konsistente. Det er en del av vår kampanje. Vi presenterer bredden i norsk utenrikspolitikk, inkludert menneskerettigheter, sier Frølich Holte.

Norge og Sikkerhetsrådet Norge lanserte allerede i 2007 at en ønsket å konkurrere om plassen i FNs sikkerhetsråd fra 2021–2022. FNs sikkerhetsråd har fem faste og ti roterende seter. De ti roterende setene er fordelt på regionale grupper: tre seter til den afrikanske gruppen, to til land fra Asia og Stillehavet, to til latinamerikanske og karibiske land og to til vesteuropeiske og andre land (Vestgruppen) og et til Øst-Europa. Norge konkurrerer om et av setene i Vest-gruppen mot Irland og Canada. 22. juni i fjor hadde Norge den offisielle lanseringsfesten for kampanjen i New York. Prislappen var på 700.000 kroner. Valget i Sikkerhetsrådet er i juni 2020. Norge trenger 2/3-deler av stemmene for å være sikret en plass. Voteringen er hemmelig. Norge har vært medlem av Sikkerhetsrådet fire ganger tidligere. Det er snart 20 år siden sist vi var medlem.

Versting-land

Seniorrådgiver Ivar Dale i Den norske Helsingforskomité mener at det er legitimt at Norge fremmer sitt kandidatur til Sikkerhetsrådet, men understreker at land som Turkmenistan og Tadsjikistan står i en særstilling.

– Dette er versting-landene i Sentral-Asia og blant verdens mest undertrykkende regimer. Vi håper Norge er i stand til å balansere menneskerettigheter med det å be om en stemme i FN, sier Dale.

– Burde det gå en grense for hvilke land Norge ber om støtte fra?

– I prinsippet er det greit at Norge be om støtte fra alle land, men det som er interessant er hva Turkmenistan blir lovet som gjenytelse for en slik stemme. Når flere konkurrerer om landets stemme, kan landet velge å stemme på den som gir dem mest, sier Dale.

DIREKTE KONTAKT: Jens Frølich Holte i Utenriksdepartementet sier at Norge tar opp spørsmål om menneskerettigheter i kontakten med autoritære regimer. Foto: Gisle Oddstad

Drøfter menneskerettigheter

En annen bekymring hos Helsingforskomiteen er at land som Turkmenistan bruker besøk fra Norge til å renvaske sitt image:

– I FN blir Turkmenistan kritisert kraftig av vestlige land. I sånne sammenhenger kan det være fint for dem å svare kritikken med at de har møter med Norge om fremtidige samarbeid og prosjekter, sier Dale.

Frølich Holte sier at Norge tar opp menneskerettighetsspørsmål i møte med land som Turkmenistan.

– Vi mener det er best å ta opp menneskerettigheter direkte med myndighetene i et land fremfor å ikke møte dem. Hvordan motparten fremstiller et møte er et klassisk dilemma vi møter i utenrikspolitikken, sier han.

VG har forsøkt å komme i kontakt med det turkmenske og tadsjikiske utenriksdepartementet, uten hell.

PS! Norge er ranket som verdens mest demokratiske land på demokrati-indeksen til det britiske magasinet Economist.

Publisert: 26.11.19 kl. 18:24

