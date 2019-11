NATO-FORSVARER: Statsminister Erna Solberg er ikke enig i Macrons karakteristikk av NATO-alliansen. Foto: Harald Henden

Erna Solberg til VG: NATO er ikke hjernedød

Statsminister Erna Solberg likte dårlig at USA trakk seg ut av Syria uten å informere de andre NATO-landene, og mener den franske presidenten Emmanuel Macron har rett i at NATO må koordinere seg bedre. Men «hjernedød» er alliansen ikke.

Tirsdag og onsdag neste uke reiser statsminister Erna Solberg, utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til London for å delta på feiringen av NATOs 70-års jubileum.

– NATO er relevante i dag, og kanskje enda mer relevant for Norge nå enn på mange år. Jeg håper vi kan bruke møtet til å etablere det faktum at NATO er den viktigste militære alliansen for alle landene som er med, sier statsminister Erna Solberg til VG forut for toppmøtet.

Ikke alle er like positive som Solberg i forkant av 70-årsfeiringen. Frankrikes president Emmanuel Macron kalte nylig NATO for «hjernedød» i et oppsiktsvekkende intervju med The Economist.

Han er særlig kritisk til USAs beslutning om å trekke seg ut av Nord-Syria uten å informere de andre NATO-landene, noe som førte til at Tyrkia rykket inn i Syria.

– En del av det han sier, for eksempel at vi må koordinere oss bedre på det strategiske og snakke mer om de politiske prosessene, er riktig. Det er ingen av oss som var begeistret over å være uinformerte da USA trakk seg ut av Nord-Syria. Men det blir feil å si at NATO er hjernedød. Det er det ikke, sier Solberg.

NATO MER RELEVANT I DAG: Alliansen er mer relevant enn noen gang, mener Solberg. Foto: Harald Henden

Europeisk forsvarsallianse

Macron mener USA har snudd ryggen til Europa og at de ikke lenger er en partner man kan stole på. Macron sier det er på tide at Europa våkner opp og ser på seg selv som en strategisk, geopolitisk makt, og vurderer et uavhengig, europeisk forsvarssamarbeid.

Det er ikke rett spor for Norge, mener statsministeren.

– For vårt vedkommende er NATO helt avgjørende. Med de utfordringene vi står overfor, har vi behov for å være alliert med USA og ha et tett bånd, sier Solberg.

Tanken om en europeisk forsvarsallianse ble kjølig mottatt også av den tyske, polske og britiske regjeringen.

MØTTES TORSDAG: Emmanuel Macron anklager NATO, som Jens Stoltenberg leder, for å være hjernedød. Torsdag snakket de ut i Élyséepalasset i Paris. Foto: POOL / X80003

I Danmark sa statsminister Mette Frederiksen imidlertid at Macron har litt rett: NATO-samarbeidet, spesielt etter det som skjedde i Syria, er utfordret mener hun.

– Enig?

– Det er ingen tvil om at USA burde ha konsultert partene i Europa om det som skjedde i Syria, og vi burde vært bedre koordinerte. Men for meg er det viktig at NATO ikke gjøres til en organisasjon skal løse alle sikkerhetspolitiske utfordringer i verden. Vi er opptatt av det som er linket til vår egen sikkerhet. Selv om vi er med på internasjonale operasjoner, så må det være linket til eget sikkerhetsbehov, sier Solberg.

Statsministeren mener Macons uttalelser må ses i lys av at Frankrike i årevis har hatt et annet syn på NATO enn de andre europeiske landene.

– Vi må ikke glemme at Macron er ikke den første franske presidenten som bestemmer seg for å gjøre andre ting, sier Solberg.

MINNER LYSBAKKEN OM NORSK GEOGRAFI: Solberg mener Norges geografiske posisjon gjør at Foto: Harald Henden

Mellom Russland og Atlanteren

Her hjemme mener SV-leder Audun Lysbakken at Macrons utspill burde tenne en ny forsvarspolitisk debatt. Norge må tenke nytt når verden endrer seg og gå vekk fra vanetenkningen, sa han i et intervju i Klassekampen.

Solberg svarer med å vise til at Stortinget i disse dager behandler stortingsmeldingen om Norges rolle og interesser i multilaterale samarbeid, og at regjeringen gir nok av muligheter til diskusjon om norsk utenriks- og forsvarspolitikk for eksempel ved den årlige redegjørelsen til utenriksministeren.

Hun mener Lysbakken ikke må glemme at Norges geografiske plass i verden, med Russland på en side og Atlanterhavet på den andre, ikke endrer seg selv om verden utvikler seg.

– Norge ble okkupert under andre verdenskrig selv om vi var et nøytralt land på grunn av vår plassering. Det har stor betydning. Vi ligger fortsatt i veien for Russlands manøvrering i verden hvis noe skjer. Derfor er vår fundamentale sikkerhetspolitiske interesse tjent med det samarbeidet vi har i dag. Det er det ingen tvil om, sier hun.

VIL HA NYTENKNING: SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Tilfreds Trump

Under forrige ordinære NATO-toppmøte, skapte USAs president Donald Trump dramatikk da han truet med å gjøre sin «egen greie» om ikke Europa tok mer av Nato-regningen.

NATO-landene har lovet å bruke to prosent av BNP på forsvar. Mange land har økt sine forsvarsbudsjetter, men det store flertallet av medlemslandene sliter med å innfri dette.

Norge kommer til toppmøte med en økning fra 1,5 til 1,8 prosent. En del av økningen skyldes at Norge har regnet på forsvarskostnader på en ny måte.

– Tror du Trump er fornøyd nå?

– Ja, jeg tror har er fornøyd med at det er bevegelse i riktig retning. Også er det nok vanskelig å la være å fortsette og presse, sier Solberg.

