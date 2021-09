– Aldri sett så mye folk utenfor en nattklubb

Antallsbegrensninger for offentlige sammenkomster og arrangementer fjernes – det kan for eksempel være konserter og fotballkamper.

Antallsbegrensninger for private sammenkomster fjernes.

Restauranter og kafeer kan holde åpent som normalt. Det vil heller ikke være noen antallsbegrensninger eller krav om avstand mellom bord. Innendørs konserter på restauranter blir også tillatt igjen.

Messer vil ikke lenger bli regulert som et offentlig arrangement.

Anbefalingen om hjemmekontor fjernes. Men personer som har symptomer bør holde seg hjemme og teste seg. Arbeidsgivere oppfordres også til å legge til rette for hjemmekontor.

Svenske helsemyndigheter vil imidlertid beholde noen restriksjoner for uvaksinerte:

Uvaksinerte bør fortsatt holde avstand og unngå folkemengder. De bør også unngå nærkontakt med personer i risikogruppen og personer over 70 år.

Anbefalingen gjelder ikke for barn under 18 år eller for dem som av medisinske grunner ikke kan vaksinere seg mot covid-19.