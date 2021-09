DREPT: Gabby Petito (22) ble funnet død i Teton i Wyoming i slutten av september.

Fant levninger av savnet person i samme område som Gabby Petito

Den store oppmerksomheten rundt drapet på Instagram-eventyrer Gabby Petito (22) har ført til at politiet har funnet levninger fra en annen savnet person i samme område.

Av Selma Heiberg Hellstrand

Publisert: Nå nettopp

Instagram-eventyrer Gabby Petito ble funnet død nær grensen av nasjonalparken Grand Teton i Wyoming USA i september. FBI ønsker å pågripe kjæresten Brian Laundrie for drapet, men han er sporløst forsvunnet.

Fant rester av annen savnet person

Et redningsteam i Wyoming sier at den store oppmerksomheten rundt Petito-saken har hjulpet dem med å finne rester som antas å være av en annen savnet person som forsvant i den samme nasjonalskogen. Det melder The New York Times.

Menneskerestene ble funnet tirsdag og samsvarer med beskrivelsen av Robert «Bob» Lowery (46). Det er over en måned siden tobarnsfaren fra Houston sist ble sett i området, ifølge CNN.

Lowery ble sist sett 20. august bærende på en svart bag, en sovepose og et telt, ifølge Teton County Sheriff's Office.

FORSVANT: Robert Lowery ble sist sett 20. august i Wyoming i USA. Nå har politiet funnet levninger avfamiliefaren.

Det ble sagt at han var på en tursti på Bridger-Teton National Forest. Stien er populær blant turgåere og terrengsyklister om sommeren, ifølge politiet.

Dette er det samme stedet som Gabby Petitos levninger ble funnet 19. september.

Nesten 90.000 savnetsaker i USA i 2020

Petitos forsvinning har skapt overskrifter veden over, og flere har engasjert seg i saken gjennom sosiale medier.

Historien har også fremhevet titusenvis av savnede personers historier som ikke får like stor oppmerksomhet. Det var nesten 90 000 aktive savnetsaker i USA ved utgangen av 2020, ifølge National Crime Information Center. Det melder CNN.

I TÅRER: Politiet slapp en video fra kameraet som var festet på kroppen til en av politibetjentene som snakket med Gabby etter melding om en voldshendelse.

– Den utbredte nyhetsdekningen av Gabby Petito-saken bidro til å sette lys på Lowerys sak, og resulterte i at minst to personer ringte lokale myndigheter denne helgen med ny informasjon om hvor han muligens ble sett sist, sa søk- og redningsteamet i som jobber med saken til CNN.

Menneskerestene som samsvarer med Lowerys beskrivelse ble oppdaget ved hjelp av frivillige turgåere og en hundepatrulje.

Dødsårsaken er fremdeles ukjent.