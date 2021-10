USA: Skjøt mot politiet – fikk medhold i retten

Jaleel Stallings skjøt mot politiet under rasisme-opprøret i USA i fjor. Han ble tilbudt 13 års fengsel i bytte mot en tilståelse, men avslo. I stedet ble han frikjent i retten.

Av Roy Kvatningen

Publisert: Nå nettopp

Mens innbyggerne i Minneapolis demonstrerte mot rasisme og vold i politiet, i etterkant av politidrapet på George Floyd, kjørte politimenn rundt i byen i en umerket, hvit varebil og skjøt med gummikuler mot demonstranter – uten forvarsel.

«De første jævlene vi ser, skal vi hamre med gummikuler», sier en av politimennene.

Politiets kroppskamera avslører store deler av hendelsesforløpet.

Vi ser en politimann skyte flere skudd mot demonstranter mens han roper «Tok deg!». En annen politimann ler. De to knytter hver sin neve og klasker dem mot hverandre i begeistring.

BRUDD: Under arrestasjonen pådro Jaleel Stallings seg blant annet brudd i øyehulen.

– Kunne ha drept noen

Vi får se at politimennene kikker på en gruppe mennesker og diskuterer hvorvidt de skal arrestere noen. Én politimann sier «I den gjengen er de nok hovedsakelig hvite, siden de ikke plyndrer eller setter fyr på ting».

Videobildene ble først publisert av Minnesota Reformer.

Jaleel Stallings (29) trodde det kunne være hvite nasjonalister i umerkede varebilen, siden de skjøt mot ham. Han regnet med at det var ekte kuler. Den ene kulen traff bilen hans og lagde en bulk.

Tidligere samme dag hadde guvernør Tim Walz advart om at hvite nasjonalister var på jakt etter bråk i byen.

Stallings dro fram pistolen – den tidligere soldaten har bæretillatelse. Han siktet lavt mot fronten av bilen og skjøt tre skudd tilbake.

– Jeg hadde nok skudd til at jeg kunne ha skadet eller drept noen hvis jeg ville, har Stallings senere forklart.

I militæret lærte han å skyte mot midten av et objekt, men ifølge Reformer skjøt Stallings bevisst mot fronten av varebilen «for å skremme vekk dem som skjøt på ham».

Plutselig hørte han noen rope «Skudd avfyrt» og så opprørskledte politimenn hoppe ut av bilen. Han innså at han hadde skutt mot politiet, la fra seg våpenet og la seg med ansiktet ned mot asfalten.

Intern etterforskning

Så ble han – på godt norsk – grisebanket.

Politiets offisielle versjon var at politimennene patruljerte gaten for å kontrollere folkemengdene da de støtte på en gruppe ved 14th Avenue. Da skal Stallings vært bak en bil, kommet frem og «løp mot førersiden av politiets bil og bøyde seg ned som for å plukke opp noe».

Politimennene «var redde for at han skulle kaste gjenstander mot dem» og skjøt én gummikule mot Stallings, som skjøt tre eller fire skudd mot politimennene og bommet bare så vidt, ifølge politiet forklaring.

Stallings, igjen ifølge politiets versjon, «løp vekk» og ble lagt i håndjern «etter å ha sloss imot».

Politiets kroppskameraer - altså videobildene fra hendelsen, som politiet holdt unna offentligheten, viser en annen virkelighet.

Tilbudt 13 års fengsel

Da rettssaken kom opp, var Stallings tiltalt for elleve lovbrudd, inkludert drapsforsøk og bruk av dødelig kraft mot politiet. Aktor tilbød ham ifølge lokalavisen Star Tribune en avtale om 13 års fengsel hvis han tilsto, men Stallings ville heller ta sjansen foran en jury.

Juryen konkluderte med at Stallings var uskyldig på alle punkter. Han ble frikjent i sommer. Minnesota Reformer har siden den gang forsøkt å få tilgang til videobildene som ble brukt i rettssaken, men politiet har nektet.

Nå har en domstol fastslått at videobildene ikke kan holdes tilbake fra offentligheten. Stallings’ advokat Eric Rice har sørget for at videobildene er blitt publisert.

Denne uka – etter at videobildene er blitt offentlige – opplyser politiets talsmann at det er igangsatt en intern etterforskning av politiets opptreden i Stallings-saken.