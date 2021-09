VITNER: Tilfeldig forbipasserende ser opp på den døde kroppen som henger fra en kran på torget i Herat vest i Afghanistan.

Taliban lot lik henge fra en kran på torget

Hendelsen sår tvil om Talibans forsikringer om at de ikke vil gjennomføre offentlige henrettelser, slik de gjorde forrige gang de styrte Afghanistan.

Av Eirik Wichstad

Publisert: Nå nettopp

Folk som beveget seg over en av de offentlige plassene i sentrum av den mellomstore byen Herat i Afghanistan lørdag ble vitner til et skrekkelig skue. Fra en kran hang det en død kropp, til skrekk og advarsel for folk som fikk det med seg, melder AP og flere andre medier.

Hendelsen får det til å gå kaldt nedover ryggen hos de som husker Talibans offentlige avstraffelser fra 90-tallet, sist gang de satt ved makten i Afghanistan.

Opprinnelig skal tjenestepersoner fra Taliban ha brakt fire lik til sentrumsplassen i Herat, men tre av de døde kroppene ble tatt med videre til offentlig beskuelse i andre deler av byen, ifølge den lokale apotekeren Wazir Ahmad Seddiqi som uttalte seg til AP News.

NB: Vi advarer om sterke bilder.

Tjenestepersoner fra Taliban annonserte at de fire avdøde ble tatt for å ha deltatt i kidnapping, og hadde blitt skutt og drept av politiet.

En Taliban-utnevnt politisjef i Herat, uttalte senere at politiet hadde reddet en far og hans sønn fra kidnapperne, og at de hadde blitt bortført av fire personer etter en skuddveksling. Han sa at en Taliban-soldat og en sivil person ble skadet i kryssilden fra skuddregnet som til slutt tok livet av kidnapperne.

Vil gjeninnføre henrettelser

– Målet med denne handlingen er å advare alle kriminelle om at de ikke er trygge, uttalte en Taliban-kommandør til AP.

Siden Taliban overtok makten i Kabul 15. august, har afghanere og verden for øvrig fulgt den politiske utviklingen i det krigsherjede landet med argusøyne.

Det har vært knyttet stor usikkerhet til om Taliban vil gjenskape skrekkveldet fra 90-tallet. Da gjennomførte de lemlestinger og offentlig steining av anklagede kriminelle. Noen ganger ble avstraffelser gjennomført foran større forsamlinger på en stadion.

ENØYD OG STRENG: En av Talibans grunnleggere, Mullah Nooruddin Turabi, er tilhengere av den «tøffe linjen». Det vil innebære å gjeninnføre avstraffelse som amputasjoner av hender og henrettelser.

I et intervju med AP tidligere i uken uttalte Mullah Nooruddin Turabi, en av Talibans grunnleggere, at tilhengerne av «den tøffe linjen» i Taliban vil gjeninnføre henrettelser og lemlestinger, men kanskje ikke i det offentlige.

USAs forsvarsdepartement har møtt uttalelsene med sterk fordømmelse. De uttalte at slike handlinger ville være et alvorlig overtramp på menneskerettighetene.

– USA vil stå støtt med det internasjonale samfunnet om å holde gjerningspersonene av all slik mishandling ansvarlige, sa talsperson i Forsvarsdepartementet Ned Price på et pressemøte fredag.

– Alle kritiserte oss for avstraffelsen i stadionet, men vi har aldri sagt noe om andres lover og deres avstraffelse, sa Mullah Nooruddin Turabi i intervjuet.

– Ingen skal fortelle oss hvordan lovene våre bør være. Vi vil følge Islam og vi vil basere lovene våre på Koranen, fortsatte han.

Bilbombe

Lørdag ble også et kjøretøy fra Taliban rammet av en veibombe i hovedstaden av den østlige Nangahaar-provinsen. Minst én person ble drept, ifølge en tjenesteperson fra Taliban.

Ingen har foreløpig tatt ansvaret for angrepet. Én person tilknyttet IS har sagt at de stod bak et lignende angrep i Jalalabad forrige uke, som tok livet av 12 personer.

Personen som ble skadet av bilbomben er kommunalt ansatt, ifølge talsperson i Taliban Mohammad Hanif Janid.