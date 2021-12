forrige

fullskjerm neste HYLLER DIKTATOR: Katolikken og nibarnsfaren Jose Antonio Kast er blitt sammenlignet med Donald Trump, og hyller Chiles tidligere diktator Augusto Pinochet. 1 av 2 Foto: Esteban Felix / AP / NTB

Chile velger president: «Trump-kopi» mot «krypto-kommunist»

Valget er i gang i Chile. Det står mellom en sterkt høyreorientert nibarnsfar som hyller tidligere diktator Pinochet, og en sterkt venstreorientert kandidat som blir beskyldt for å være en kommunist i skjul.

Av Nilas Johnsen og NTB

Publisert: Nå nettopp

På vei til urnene ser begge selvsikre ut, og drar samme gest til fotografene: De holder triumferende stemmesedlene i været.

Men de to presidentkandidatene kunne knapt vært mer ulike, og for dem begge er det et skjebnevalg. Både venstre- og høyresiden i polariserte Chile truer med rettsprosesser mot motparten dersom de vinner.

Dette er kandidatene:

Høyrepopulisten José Antonio Kast (55): Katolikk, nibarnsfar og en beundrer av Chiles tidligere diktator Augusto Pinochet. Han kommer fra det republikanske partiet og er tilhenger av en nyliberal økonomisk modell.

Venstreorienterte Gabriel Boric (35): Tidligere studentaktivist som ble innvalgt i nasjonalforsamlingen i 2014. Kandidat for den venstreorienterte Verdighetsalliansen (Apruebo Dignidad), som inkluderer Kommunistpartiet.

KONSERVATIV: Svært konservative José Antonio Kast avgir sin stemme.

Chiles Trump

Under valgkampen har Boric lovet å minske de økonomiske ulikhetene, blant annet ved å øke skattene. Han har også sagt at han vil slå hardt ned på den organiserte kriminaliteten, et tema som mange velgere er opptatt av.

Hvis han vinner, blir Boric landets yngste president i nyere tid.

Motkandidaten Kast er blitt sammenlignet med Donald Trump og stilte også som kandidat i 2017, da han fikk 8 prosent av stemmene.

Før første valgrunde klatret han på målingene etter å ha fokusert på konservative familieverdier og kalt migranter for forbrytere, spesielt de fra Haiti og Venezuela. Han ønsker seg også en strengere abortlov.

VENSTREKANDIDAT: Gabriel Boric, som beskyldes for å være en «krypto kommunist», avgir sin stemme.

Svært jevnt

Kast fikk flest stemmer i første valgrunde for fire uker siden, men i forkant av andre runde har Boric hatt et lite overtak på meningsmålingene.

Men siden det ligger an til å bli et svært jevnt løp, trenger begge kandidater å få flest mulig av tilhengerne sine til valgurnene.

– Valgoppslutningen vil bety alt, sier Robert Funk, en statsviter fra Universidad de Chile.

De siste dagene har både Boric og Kast forsøkt å fri til sentrumsvelgerne.

– Jeg er ikke ekstremist, jeg føler meg ikke som ytre høyre, sa Kast i en av sine siste taler etter at det ble avslørt at hans tyskfødte far var medlem av Adolf Hitlers nazistiske parti.

NÅ AVGJØRES DET: Stemmesedlene begynner å fylle urnene i Chile.

– Frykten avgjør

Boric har på sin side brukt mer sentrumsorienterte rådgivere og lovet at alle endringer vil komme gradvis og være finanspolitisk ansvarlige.

– På begge fløyer stemmer folk på bakgrunn av frykt. Ingen av dem er spesielt begeistret for sin kandidat, sier Funk.

Han mener at velgerne på den ene siden er redde for at hvis Kast vinner, så vil Chile igjen bevege seg i autoritær retning, mens de på den andre siden frykter at Boric er for ung, uerfaren og for kommunistisk.

Det er også valg på alle plassene i nasjonalforsamlingens underhus, samt rundt halve senatet.