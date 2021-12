Betty White er død. Her fotografert i Los Angeles i USA i 2010.

Skuespillerlegende Betty White (99) er død

Skuespilleren, komikeren og det amerikanske ikonet Betty White er død, bare få uker før hennes 100-årsdag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ifølge TMZ sine kilder i politiet døde hun i sitt eget hjem fredag morgen. Hun ble 99 år gammel, og skulle feire sin 100-års dag 17. januar 2022. Hennes venn og agent Jeff Witjas bekrefter dødsfallet, skriver The Washington Post.

Politiet i Los Angeles fikk melding om en dødsfalletterforskning klokken 09.30 fredag morgen, skriver Variety.

White hadde den lengste karrieren innen TV som kvinne før hennes død. Hun har spilt i en rekke TV-serier de siste ni tiårene.

Hun er kanskje mest kjent for sin hovedrolle som Rose Nylund i «The Golden Girls» som ble vist fra 1985 til 1992. For denne rollen ble hun nominert til Emmy en rekke ganger, og i 1986 stakk hun like godt av med statuetten.

White startet med radio på 40-tallet, og dukket opp på «Blondie», «The Great Gildersleeve» og «This is Your FBI». Etter hvert fikk hun sitt eget radioprogram.

I 1949 begynte hun å jobbe med en TV-serie med Al Jarvis kalt «Hollywood on Television» - som hun senere var programleder for.

Hennes store rolle kom i 1973 da hun spilte Sue Ann Nivens i «The Mary Tyler Moore Show» som gikk til 1977. Deretter fikk hun sin hovedrolle i «The Betty White Show».

Se bilder fra hennes karriere i galleriet her

forrige













fullskjerm neste 1 av 8 Foto: Nick Ut / Ap

Hun har hatt 115 roller som skuespiller, og har hatt roller i program som «Life with Elizabeth», «Date with the Angels», «The Love Boat» og «That '70s Show».

White har mottatt en rekke utmerkelser i løpet av sin karriere, inkludert flere Emmy-statuetter, Screen Actors Guild Awards, American Comedy Awards og en Grammy.

Hun har blitt nominert til flere Golden Globes og har også blitt hedret med mange Lifetime Achievement Awards.

For et yngre publikum gjorde hun seg bemerket som programleder i sitt eget skjult kamera-program «Betty White’s Off Their Rockers» med gjesteinnslag fra blant annet Kim Kardashian. Programmet førte til hennes siste tre Emmy-nominasjoner.

Og i 2010 vant hun nok en Emmy, da for sin opptreden som gjesteprogramleder i «Saturday Night Live». Hun vant totalt fem Emmy-statuetter.