Kim Jong-un har bedt nordkoreanerne om å være klar for nok en «besværlig marsj». Uttrykket er kjent fra den katastrofale hungersnøden landet led seg gjennom på 90-tallet. Nå ser pandemien og klimaendringene ut til å gjøre matmangelen i landet stadig mer kritisk. Nord-Korea kan stå overfor en ny matkrise.

Den eviglange marsjen

Naturkatastrofer og pandemidrevet isolasjon gir mindre mat og stadig hardere kår for nordkoreanerne. I nyttårstalen på vei inn i 2022 kom Nord-Koreas leder Kim Jong-un med en innrømmelse.

Publisert: Nå nettopp

Landets store leder Kim Jong-un legger hvert år frem planen for det neste, og oppsummerer det forrige i sin nyttårstale.

I år nevnte han viktigheten av å forebygge coronaviruset i landet, som regimet hevder de ikke har hatt ett eneste tilfelle av. Men Kim brukte også talen på å nok en gang innrømme at matsituasjonen i landet er kritisk.

Rundt 40 prosent av landets befolkning var før pandemien anslått å ha en eller annen form for underernæring, og det er ingen grunn til å tro at situasjonen har forbedret seg under coronaen.

De neste fem årene skal landet bruke på å gjenreise økonomien, lover han ifølge BBC. Innbyggerne mangler i stor grad klær, boliger og mat å overleve på.

ÅRETS PLAN: Kim Jong-un på partimøtet hvor planen for 2022 i slutten av desember ble lagt frem. Bildet er udatert, men ble delt av det statlige nyhetsbyrået KCNA 1. nyttårsdag.

Da Kim i april ba landet om å forberede seg på en ny «besværlig marsj», var det som et ekko fra sultkatastrofen på 90-tallet. Da ba faren folket om den samme innsatsen, og anslagsvis tre millioner mistet livet.

– Opprinnelig går uttrykket helt tilbake til landsfaren Kim Il-sungs geriljadager og landets revolusjonære røtter i kampen mot Japan på 30-tallet. Nå forsøker Kim å bruke den gamle ideologien for å muntre opp folket, forklarer professor i Korea-studier ved Universitetet i Oslo, Vladimir Tikhonov.

Mistet alt før han flyktet

Overlevende fra 90-tallets krevende «marsj», glemmer den aldri. Den nordkoreanske avhopperen Ji Seong-ho (39) vokste opp i Nord-Korea under sultkatastrofen. I 1994 begynte flere av vennene hans å sulte i hjel. Året etter gjorde bestemoren hans det samme.

– De som lette etter gress eller bark fra trær for å spise, døde etter hvert. Naboene mine var blant dem. Som 13-åring måtte Ji selv lete etter mat å stjele for å fø seg selv, moren og søsteren på nattetid. Noen ganger stjal han også kull for å selge på svartebørsen. En natt snek han seg inn i et kulltog ved en tvangsarbeidsleir, hvor han kollapset av sult og utmattelse. Han våknet liggende på skinnene, av at et tog kjørte over ham.

– Jeg forsøkte å stanse blødningen fra foten min. Det var da jeg innså at hånden min også var kappet av, fortalte Ji på Oslo Freedom Forum i Taiwan i 2018.

Med store skader og uten bedøvelse opererte kirurgene ham. Han husker fremdeles vibrasjonene han kjente i beinet da foten ble amputert. Hvordan skalpellen skar gjennom kroppen hans.

– Noen ganger gråt jeg gjennom natten til jeg sovnet om morgenen, mens jeg tagg etter at noen skulle ta livet av meg, fortalte Ji.

Etter operasjonen måtte han ta vare på seg selv. Etter flere år i Nord-Korea, tok han seg i 2006 over grensen til Kina, og flyktet derfra videre til Sør-Korea. Der fikk han byttet ut krykkene med proteser.

I 2020 ble han valgt inn til den sørkoreanske nasjonalforsamlingen, og har i mange år arbeidet som en tydelig aktivist for menneskerettigheter i Nord-Korea.

Isolert i pandemien

Millioner av mennesker nord for grensen, må derimot leve med frykten for nye matkriser i horisonten, selv om det er vanskelig å si hvor ille det står til. Lite informasjon slippe ut til omverdenen.

– Sultkatastrofe er et ord vi vegrer oss for å bruke, i hvert fall om Nord-Korea, fordi det har blitt trukket frem altfor ofte. Tilgangen på informasjon er vanskelig, men alt tyder på at situasjonen har blitt verre under to år med grensestenging, sier seniorrådgiver for Asia i Røde Kors, Torben Henriksen til VG.

Han har jobbet mye med humanitær hjelp til det fattige landet og har selv vært der flere ganger.

GJØDSLER: En risbonde gir næring til avlingene sine på en rismark ved en motorvei like utenfor den nordkoreanske hovedstaden Pyongyang. Bildet er fra 2017.

Gjennom pandemien har Kim Jong-un og Nord-Korea isolert seg fra omverdenen i enda større grad enn før. Landet hevder fremdeles å ikke ha registrert ett eneste coronatilfelle – og landet har vært mer eller mindre fullstendig lukket under pandemien.

Grensestengingen fører til vanskeligheter med å importere forsyninger: Gjødsel, medisiner, penger og matvarehjelp kommer ikke inn i landet.

– Vaksinasjonsprogrammet for barn har stanset. Nødlagre for mat og medisin er tømt. Alt dette er sånt som nordkoreanske myndigheter ikke klarer å erstatte selv, sier Henriksen i Røde Kors.

– Det er nå to år siden vi var i kontakt sist, før grensene ble hermetisk lukket. At vi ikke har øyne og ører på bakken i Nord-Korea lengre, er en stor utfordring, og ingenting tyder på at de vil åpne igjen for mennesker eller varer igjen med det første, fortsetter han.

Og om det skulle stemme at landet fremdeles ikke har hatt ett eneste coronatilfelle, gjør det dem likevel svært sårbare den dagen grensene skal åpnes opp. De har nemlig ikke takket ja til noen vaksiner, i frykt for bivirkninger, forklarer Henriksen.

Da har ingen av landets 26 millioner innbyggere så langt antistoffer i kroppen som kan kjempe tilbake mot viruset.

– Ganske triste greier

Landet mangler ifølge professor Tikhonov rundt 800.000 tonn ris eller korn for å brødfø befolkningen. Han tror ikke grensene vil åpne igjen de neste to årene, og at den prekære matsituasjonen vil vare.

Og krisen rammer skjevt i Nord-Koreas ekstremt klassedelte samfunn, forklarer han.

– Det ser ut som at det virkelig er krise. Matreservene deles i hovedsak ut til over- og middelklassen i Pyongyang og andre privilegerte områder. Fattige provinser er i faresonen, og folk føler seg overlatt til seg selv, forteller professoren.

Men så lenge Kim holder de privilegerte i byene fornøyd, er ikke makten hans truet.

Selv om misnøyen i provinsene ser ut til å være stor, sier Tikhonov det sannsynligvis ikke vil føre til noe. Det finnes ingen politisk opposisjon i landet, og folk får ikke organisert seg. De fleste har ikke engang tillatelse til å reise til andre byer.

– Det er ganske triste greier, oppsummerer professoren.

Nådeløst klima

Tikhonov påpeker at det ikke bare er pandemien som har forverret problemene med å få mat på nordkoreanske bord. De siste årene har naturkatastrofer vært en viktig faktor:

I 2019 ble landet rammet av sin verste tørke på 37 år. I 2021 rammet både tørke og flomkatastrofer landet. Nå har Verdens matvareprogram (WFP) bedt verdenssamfunnet om å jobbe sammen for å forbedre nordkoreanernes tilgang til mat.

Mindre forutsigbart vær som følge av klimaendringer er ifølge WFP-sjef David Beasley med på å forverre situasjonen.

Det er professor Tikhonov ved UiO enig i:

– Det er flere kriser som overlapper i Nord-Korea. Men det er veldig grunnleggende at landet er blant de som er mest sårbare for klimaendringer. 70 prosent av landjorden kan ikke brukes til landbruk, og det har blitt mange flere oversvømmelser de siste årene.

– Store deler av landbruksjorden på vestkysten har blitt rammet av flom og blitt ubrukelig. Der feiler avlingene fullstendig. Det er klimaendringer, rett og slett, forklarer professoren.

Men 2021 ble ikke det katastrofeåret mange fryktet. Tørken i 2019 var verre enn den i fjor.

Likevel ser det ut som at de nådeløse klimaendringene gjør at Nord-Korea er svært interessert i en internasjonal kamp mot klimaendringer, mener Tikhonov.

FLOMUTSATT: Bønder arbeider i en åker i et område i Hwanghae-provinsen sør i Nord-Korea i 2011, etter at området var rammet av både tyfon og flom.

Samtidig er det begrenset hvor mye verden får se av sesonger med tørke og uvær. Bildene regimet lar komme ut av landet, gjenspeiler sjelden hele virkeligheten. Som regel tas de på strengt regisserte presseturer, og landet sender kun ut bilder av det de selv ønsker å vise frem.

– Det er ikke noen hemmelighet at vi får se det de lar oss se. Har vært på barnehjem og landsbyer hvor det er åpenbart å se at det er barn og vosknse som spiser for lite, og hørt hvor lite de faktisk spiser, sier Torben Henriksen i Røde Kors, og fortsetter:

– Men det er en annen ting å få lov til å ta bilde av det. De ønsker ikke å fremstå som et underutviklet land som ikke kan brødfø egen befolkning, Det er veldig viktig for dem.

Bildene som er brukt i denne saken, er i hovedsak tatt av ulike nyhetsbyråer på reise sammen med en guide i Nord-Korea. Professor Tikhonov mener likevel det kan hende nordkoreanerne vil publisere bilder av naturkatastrofer i landet:

– Nå er de i den stillingen at de må be omverden om hjelp. De har egentlig ganske godt samarbeid på praktisk nivå med internasjonale humanitære organisasjoner.

– Og jeg håper verden hjelper Nord-Korea før mennesker begynner å dø, legger han til.