FJERNER TILTAK: Fra og med fredag vil danskene ikke lenger ha noen coronarestriksjoner, selv om de beholder den danske TISK-strategien.

Derfor kan Danmark fjerne «alle» coronatiltak

Fra og med fredag kan danskene igjen leve som normalt – uten coronasertifikat eller lokale nedstenginger.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: Nå nettopp

Fredag får coronaviruset en ny status i Danmark: Det er ikke lenger ansett som en samfunnskritisk sykdom.

Det innebærer at viruset ikke lenger er trussel mot viktige samfunnsfunksjoner – og helsemyndighetene har ikke lenger muligheten til å iverksette særskilte tiltak mot smittespredning.

Eller lettere sagt:

Det blir ikke lenger krav om coronasertifikatet noen steder. Det blir ingen nye lokale nedstenginger ved større smitteutbrudd. Utestedene kan holde åpent akkurat som før.

Politiken har omtalt avgjørelsen som en milepæl i Danmarks coronahåndtering.

– Regjeringen har lovet å ikke holde på tiltakene lengre enn nødvendig, og der er vi nå, var helseminister Magnus Heunickes beskjed til danskene for to uker siden.

– På et godt sted

Heunicke har tidligere uttalt at regjeringen kan ta det store steget ut av pandemien på grunn av den høye vaksineoppslutningen og at epidemien er under kontroll i landet.

Per 9. september har danskene fullvaksinert 73 prosent av hele befolkningen, 75,6 prosent har fått det første stikket.

De ligger foran Norge, som samme dato har 62,9 prosent fullvaksinerte og 73,2 prosent med ett stikk.

Tidligere denne uken kunne Heunicke opplyse at det siste R-estimatet ligger på 0,7.

– Vi kan altså konstatere en dalende epidemi her i starten av september! Det vitner om at Danmark virkelig er på et godt sted, skrev han.

Mens danskene foreløpig klarer å styre unna høstbølgen og faktisk har en synkende smittetrend, har Norge aldri registrert så høye smittetall som nå.

Sjekk utviklingen i begge land i grafene under:

Selv om de første nedstengingene kom med en dags mellomrom, ligger det foreløpig an til at danskene får friheten tilbake noe før oss.

For en uke siden ble trinn fire i gjenåpningsplanen utsatt igjen – for sikkerhets skyld.

Kan gripe inn raskt

I Danmark er smittesporing, testing og isolasjon av smittede fortsatt en avgjørende del av strategien for å holde viruset noenlunde i sjakk, i likhet med Norge.

Selv om det nå ser lyst ut for Danmark, betyr det ikke at epidemien er helt over.

Dersom pandemien tar en ny vending, kan myndighetene på nytt kategorisere coronaviruset som en samfunnskritisk sykdom, skriver Politiken.

– Selv om vi nå er på et godt sted, så er vi ikke ute av pandemien. Og regjeringen vil ikke nøle med å raskt gripe inn dersom pandemien igjen truer viktige samfunnsfunksjoner, har Heunicke advart.

– Riktig dejlig

Freja Hvid Kirchert (23) sier det er veldig positivt at corona fra og med torsdag ikke lenger ses som en samfunnskritisk sykdom i Danmark.

Studenten fra København ser statusendringen mest som et formelt signal om at pandemien er i ferd med å avsluttes for danskene.

LETTELSE: Freja Hvid Kirchert fra København er lettet over at Danmark åpner opp igjen.

Likevel synes hun at det tydeligste tegnet på at pandemien slipper taket har vært at cafeer, restauranter, og i forrige uke nattklubber, har åpnet igjen.

– Det er en lettelse at man nå kan gjøre ting som gir livskvalitet igjen. Som å møte venner til en øl eller gå på kino, og det er riktig ‘dejlig’, sier Kirchert.

Men det er likevel mange som fortsatt er bevisst på corona, legger hun til.

– Jeg har en kollega på jobben som velger å spise lunsjen sin på kontoret i stedet for å spise med oss andre i kantinen, fordi hun er redd for smitte, sier Kirchert.

I morgen skal hun ut på nattklubb sammen med venner igjen. Det er første gang hun har gjort det på to år, forteller hun.

– Men det er ikke for å feire, altså. Nattklubbene har vært åpen i en uke. Det handler bare om at det var i morgen det passet for meg og vennene mine, sier hun og flirer.