NOBELPRISVINNER: Den filippinske journalisten Maria Ressa.

Vil hindre nobelprisvinner å motta prisen

Regjeringsadvokaten på Filippinene vil hindre fredsprisvinner Maria Ressa i å reise til Oslo for å motta fredsprisen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

«Hennes stadig tilbakevendende kritikk av de juridiske prosessene på Filippinene avslører en mangel på respekt for systemet», heter det i en uttalelse fra regjeringsadvokat Jose Calida, ifølge nyhetsnettstedet Rappler.

Dette, mener Calida, gjør at det er en fare for at Ressa flykter fra Filippinene mens hun er på reise.

Ressa er avhengig av rettens godkjennelse for å delta på prisutdelingen i Oslo.

Avslag

Ressa har tidligere fått avslag på en rekke reiseforespørsler av filippinske domstoler. Hun fikk blant annet ikke tillatelse for å besøke sin syke mor.

I et intervju på et arrangement ved Harvard-universitetet for en uke siden, sa journalisten at hun er usikker på om hun får reise til Oslo for å motta prisen.

I fjor sommer ble Ressa dømt for injurier i hjemlandet. Tidligere har Høyesterett på Filippinene godkjent at straffedømte reiser ut av landet.

Den Norske Nobelkomiteen sier til VG at de oppfatter situasjonen som uavklart.

-- Det er en skam for en hvilken som helst nasjon å hindre sine innbyggere i å reise til Oslo for å motta Nobels fredspris, sier leder for Nobelkomiteen, Berit Reiss-Andersen på generelt grunnlag.

Pressefrihet

Nobels fredspris 2021 går til de to journalistene Maria Ressa og Dmitrij Muratov for deres undersøkende journalistikk og deres innsats for ytringsfrihet.

– Demokrati og pressefrihet står overfor stadig verre forhold, sa Reiss-Andersen da vinnerne ble kunngjort.

Prisen deles ut i Oslo den 10. desember.

Maria Ressa er en av grunnleggerne bak nyhetsstedet Rappler, et nyhetsmagasin for undersøkende journalistikk.

Dimitrij Muratov er en russisk journalist og grunnlegger og ansvarlig redaktør i avisen Novaja Gazeta.