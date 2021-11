LØSLATES: En dommer i delstaten Missouri i USA har beordret umiddelbar løslatelse av Kevin Strickland.

Mann frikjent etter over 40 år i fengsel i USA

En dommer i delstaten Missouri i USA har beordret umiddelbar løslatelse av en mann som har tilbrakt 43 år i fengsel for et trippeldrap han ikke begikk.

Av NTB og Malene Birkeland

Publisert: Nå nettopp

Kevin Strickland (62) er mørkhudet og ble dømt av et hvitt dommerpanel i 1979 for tre drap i Kansas by. Han ble da dømt til livstid i fengsel.

Strickland erklærte sin uskyld og hadde i tillegg alibi. Det var heller ingen beviser som knyttet ham til drapene.

Påtalemyndigheten ble tidligere i år enige om at han hadde blitt feilaktig dømt.

62-åringen har sonet 43 år bak murene. Det gjør ham til en av de lengstsittende innsatte i USA som har blitt feilaktig dømt, ifølge det nasjonale registeret for frifinnelser.

HØRING: Kevin Strickland avbildet tidligere i november, under en høring.

Feilaktig utpekt

Drapene Strickland er feilaktig dømt for fant sted i Kansas City, i april 1978.

Fire mennesker ble skutt, tre av dem døde. Cynthia Douglas, som døde i 2015, var den eneste som overlevde. I 1978 vitnet hun om at Strickland var på stedet da trippeldrapene skjedde. Det skriver CNN.

Dette skal hun ha gjort dagen etter hun hadde identifisert to andre overgripere.

Identifiseringen av Strickland skal imidlertid først ha skjedd etter det ble sagt til henne at håret hans matchet hennes beskrivelse av skytteren.

I de kommende 30 årene har hun ifølge CNN sagt at hun gjorde en feil og identifiserte ham feilaktig. Og hun forsøkte å få ham løslatt ved hjelp av organisasjonen Midwest Innocence Project.

De to andre overgriperne som ble identifisert ved åstedet erkjente seg skyldige i forsettlig drap og sonte 10 år i fengsel.