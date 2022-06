SJOKKPRIS: Da Helene Amundsen Nissen-Lie så prisene på leiebil i Roma ble hun helt satt ut. 48.000 for 12 dager ville et selskap ha. Her står hun sammen med en mye mindre bil enn familien så for seg. FOTO: PRIVAT

Ville priser på leiebiler: − Vi fikk sjokk

Da Helene Amundsen Nissen-Lie (49) og familien bestilte leiebil til ferien fikk de seg et kraftig sjokk. Det kan bli stive priser på leiebiler i sommer, forteller leiebilfirma.

Ferien ble litt annerledes enn planlagt for Helene, mannen Petter Nissen-Lie (53) og de tre barna Elias (22), Johannes (17) og Julie (15) fra Oslo. Egentlig skulle familien fly til Roma og kjøre til Firenze. Herfra skulle de kjøre ned langs Napoli-kysten gjennom 12 dager.

– Vi bestilte hotell og flybilletter i desember 2021, men tenkte ikke at vi måtte være tidlig ute med leiebil, sier hun.

Amundsen Nissen-Lie har akkurat landet på flyplassen i Roma da hun snakker med VG.

Familien har vært på ferie i Italia annethvert år siden eldstesønnen var halvannet år gammel. Tidligere har de bestilt leiebil bare noen dager i forveien, uten at dette har bydd på problemer.

Ettersom familien fløy med Norwegian, bestemte de seg for å bruke Norwegian sin søkemotor for å finne leiebil.

– Vi fikk sjokk. Utleiefirmaene skulle ha 48.000 kroner for en vanlig familiebil. Vi kunne jo nærmest kjørt taxi hele turen for samme prisen, forteller Amundsen Nissen-Lie til VG.

VG har sett skjermdump av avbestillingen familien gjennomførte da de fikk pristilbudet. Ifølge Nissen-Lie har familien ved tidligere reiser til Italia brukt rundt 12.000 kroner på leiebil for samme tidsperiode.

PÅ FERIE: Da VG tar kontakt med Helene Amundsen Nissen-Lie har hun og familien ankommet Italia. FOTO: PRIVAT

VG har vært i kontakt med Norwegian som ikke ønsker å kommentere forholdet. Selskapet opplyser at søkefeltet for leiebil hos Norwegian, er et samarbeid med søkemotoren Cartrawler, som viser en hel rekke utleiefirmaers priser.

Enorm etterspørsel

Situasjonen Amundsen Nissen-Lie beskriver er ikke unik. Hvis du ikke har leid deg bil for sommeren, kan det være for sent. Dyrt blir det i alle fall.

– Det er rekordhøy etterspørsel etter leiebil i år, sier kommunikasjonsdirektør Hallvard Nerbøvik i Hertz bilutleie til VG.

– 2019 var et toppår for oss, nå ser det ut som alle rekorder sprenges. I Norge har Hertz hatt eksplosiv vekst i bilbookinger fra i fjor sommer.

– Fra juli i fjor til juli i år har antallet bookinger foreløpig økt med hele 237 prosent, sier Nerbøvik.

– Trenden er den samme over hele verden. Folk vil ut og reise igjen, men vi klarer ikke å oppdrive nok biler til å møte folks reiselyst i høysesongen, sier han.

Og med høy etterspørsel og få biler i markedet, øker prisene.

– Prisene går opp fordi etterspørselen er større enn tilbudet, sier Nerbøvik i Hertz.

Økte nybilpriser

Men det er ikke bare økt reiselyst som gjør at prisene har skutt til værs. De fleste leiebilselskaper solgte ut store deler av bilparken i løpet av pandemien.

Nå trenger alle selskapene nye biler - men på grunn av en global mangel på mikrobrikker, har prisene på nybiler steget, ifølge Reuters. Det er en regning som leiebilkundene må betale.

Hertz måtte som mange andre bilutleiefirmaer skalere ned bilflåten under pandemien.

– Da samfunnet åpnet opp igjen og vi skulle oppgradere bilflåten, var det nesten ikke mulig å få tak i nok biler. Slik all annen vareleveranser har stoppet opp og blitt forsinket, har også bilindustrien store leveringsutfordringer. Nå klarer vi ikke å skalere opp i takt med etterspørselen, sier Nerbøvik.

– Sleipt

Amundsen Nissen-Lie var inne og kikket på leiebiler tidligere i uken. Da hadde hun flykaos, mulige streiker og høye priser i bakhodet.

– På dette tidspunktet tenkte vi at vi bare måtte bestille den bilen, og betalte det den koster, forteller Amundsen Nissen-Lie, som vanligvis jobber som psykolog.

Etter at hun og ektemannen, som er advokat, hadde sovet på det, bestemte de seg for at det var galskap å bruke så mye på leiebil.

– 48.000 kroner for en helt ordinær familiebil er jo sleipt. Vi følte at utleieselskapene utnyttet at det var få dager igjen til turen, sier hun.

Familien begynte å lete etter alternative måter å komme seg rundt i Italia på. Først tenkte de at ektemannen skulle kjøre bilen fra Norge ned til Italia, og møte resten av familien i Roma. Da måtte han ta fri tidligere fra jobb, og bruke flere dager på reisen.

– En slik tur ville også ført til både slitasje og mange kilometer med bilen. Derfor ble dette alternativet skrotet, forteller hun.

BILMANGEL: De avsluttet leasingavtaler under pandemien: – Nå klarer vi ikke å skalere opp i takt med etterspørselen, sier kommunikasjonsdirektør Hallvard Nerbøvik i Hertz Bilutleie til VG.

Hvordan er prisene andre steder?

VG tok en sjekk hos Hertz og Avis på jakt etter en familiebil med plass til to barn og bagasje i en uke fra slutten av juni.

Mange steder i Europa er det fortsatt mulig å finne biler, men du må regne med å betale minst 1100 kroner døgnet – ofte det dobbelte.

På flyplassen i Roma er det vanskelig å finne ledige familiebiler til uken, men du kan leie en liten Fiat til 1100 kroner dagen.

I både London og Nice er mye bortleid. På Heathrow fant vi en Skoda til 21.000 kroner for en uke og en Mercedes 32.000 kroner. I Nice kan du leie en mellomstor bil til 13.000 for en uke.

Landet på tog

Etter mye leting fant de løsningen i går, dagen før avreise. Halve familien kjører bil med bagasjen, mens andre halvparten tar tog.

– Vi fant en bitteliten Fiat til 12.000 kroner for 12 dager, også har vi kjøpt masse togbilletter med togselskapet Trenitalia, forteller hun.

– Egentlig er det ganske behagelig. Jeg koser meg på ekspresstog på en time til Firenze, mens mannen min må bruke tre timer på reisen i en knøttliten bil.