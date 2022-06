1 / 3 MULIG OLDTIDSBY: Arkeologene tror at funnene kan være deler av byen Zakahiku fra bronsealderen. MYSTISKE UTGRAVNINGER: Arkeologer undersøker vannreservatet Mosul i Irak. VIKTIG DEL AV RIKET: Arkeologene mener at området var en viktig del av Mitanniriket. forrige neste fullskjerm MULIG OLDTIDSBY: Arkeologene tror at funnene kan være deler av byen Zakahiku fra bronsealderen.

3400 år gammel by kom til overflaten

Etter ekstrem tørke har arkeologer i Irak kunnet grave frem det som kan være en by fra oldtiden.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

På grunn av synkende vannstand, i tillegg til at store vannmasser har blitt tappet for å forsyne landbruket, har store deler av det som skjuler seg i Mosuldemningen i Irak kommet til syne.

Det skriver Universitetet i Tübingen i Tyskland en pressemelding i slutten av mai. Ifølge pressemeldingen skal arkeologene ha kastet seg rundt for å gjøre undersøkelser før demningen igjen ble fylt med vann.

– På grunn av enormt tidspress gravde vi i iskaldt vær, snø, hagl, regn og stormer, like så godt som på en solskinnsdag. Dette uten å vite når vannet ville stige eller hvor god tid vi hadde, sier junior professor ved universitetet i Freiburg, Ivana Puljiz, til CNN denne uken.

Også Forskning.no har omtalt saken.

Aktiver kart

Et rike fra oldtiden

Under utgravningene, som fant sted i januar og februar i år, fant arkeologene blant annet flere store bygninger, som de tror kan være deler av oldtidsbyen Zakhiku fra bronsealderen. Utgravningene viser at området var en viktig del av Mitanniriket (1550–1350 før vår tidsregning), som strakte seg fra Middelhavet til nord i Irak.

– Siden byen var lokalisert direkte på elven Tigris, kan den ha spilt en viktig rolle i å binde samen Mitanniriket og dets østlige perifer, sier Puljiz til NBC News.

I skrivende stund har vannstanden gradvis økt siden februar, og funnene er totalt dekket av vann.

1 / 3 BRUKTE TØRKETIDEN: Utgravningene fant sted i januar og februar 2022. BESKYTTELSE: Det har blitt lagt plastikk over funnene for å beskytte dem fra vannet i demningen. INTERESSANTE FUNN: Arkeologene er overrasket over den gode standen til funnene i Mosul. forrige neste fullskjerm BRUKTE TØRKETIDEN: Utgravningene fant sted i januar og februar 2022.

Flere funn

På kort tid skal arkeologene ha lyktes med å kartlegge byen, og i å finne en massiv festning, et monument, et lagerbygg og et industrikompleks.

– Magasinbygget er spesielt viktig på grunn av at enorme mengder varer må ha blitt lagret der. Varer som antagelig har blitt fraktet dit fra hele regionen, sier Puljiz.

Dette er heller ikke de første funnene som har blitt gjort i Mosuldemningen, da arkeologer under en kort utgravning i 2018 fant et palass. Den gang var det også tørke som gjorde utgravningene mulig.

SPENNENDE TEGN: Rundt hundre tavler med kileskrift har blitt gravd frem.

Ødelagt av jordskjelv

Forskerne er spesielt overrasket over i hvor god stand funnene deres er i: Veggene er laget av murstein av leire, som har vært under vann i over 40 år. Området har kun ligget under vann siden 1980, da Mosuldemningen ble bygget, skrev NRK i 2019.

En del av årsaken til at funnene er såpass godt bevarte, er at byen ble ødelagt at et jordskjelv rundt 1350 før vår tidsregning. Jordskjelvet gjorde at de øverste delene av og veggene til bygningene kollapset, og la seg over dagens funn.

Arkeologene har også funnet rundt hundre kileskrifttavler.

– Det er nesten et mirakel at kileskrifttavler, laget av leire, har overlevd mange tiår under vann, sier professor ved universitetet i Tübingen, Peter Pfälzner.