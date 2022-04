1 / 4 forrige neste fullskjerm

Opptøyene eskalerer i Malmö: Bilfører kjørte gjennom sperringer

LANDSKRONA/MALMÖ (VG) For tredje dagen pågår det voldsomme opptøyer i Sverige. Det er «svært alvorlig lovbrudd», sier landets rikspolitimester.

For tredje dagen på rad skaper demonstranter uro i Sverige.

Lederen for det ytterliggående danske høyreparti Stram Kurs, Rasmus Paludan, skulle etter planen brenne et eksemplar av Koranen i Landskrona, men måtte flytte arrangementet til Malmö.

Arrangementet i Malmö startet rolig, med omkring 30–40 motdemonstranter. Politiet meldte tidlig at det var god kontroll på stemningen.

Rundt klokken 18.45 eskalerte situasjonen voldsomt. VG er på stedet og ser maskerte menn som kaster store steiner på politiet og biler.

Ifølge Aftonbladet har politiet brukt pepperspray mot demonstrantene for å sikre at de ikke tar seg over sperringene. En person er pågrepet etter å ha kjørt bilen gjennom politisperringene.

Det er omkring 200 demonstranter på stedet nå, de fleste menn med innvandrerbakgrunn. 30 til 40 deltar i opptøyene.

Folk på stedet roper «Allahu akbar» og roper mot politiet at de bruker deres skattepenger på å «beskytte en ekstremist».

Brant bildekk

VG var tidligere i Landskrona og så maskerte menn helle tennvæske på brennende bildekk midt på gaten i et nabolag.

Til tross for at koranbrenningen ble avlyst i Landskrona, har opptøyene pågått i flere timer lørdag ettermiddag. Biler råkjørte i gaten og det var store ansamlinger av menn med innvandrerbakgrunn.

Flere familier møtte opp og så på bildekkene som brant. Politiet sto noen hundre meter lenger bort i gaten.

Demonstranter brenner bildekk og kaster stein i Landskrona lørdag ettermiddag.

16 politibetjenter skadet

Siden skjærtorsdag har det vært en rekke voldelige opptøyer flere steder i Sverige, etter Paludans koranbrenning, eller planer om å brenne Koranen:

Linköping etter Paludan, skulle brenne et eksemplar av Koranen. Politiet måtte ttekke seg ut av situasjonen. Opptøyene startet i torsdag ettermiddag etter Paludan, skulle brenne et eksemplar av Koranen. Politiet måtte ttekke seg ut av situasjonen.

Torsdag kveld spredte opptøyene spredte seg til Norrköping , der partiet hadde planlagt en sammenkomst.

Örebro der Paludan skulle brenne en koran. Det resulterte igjen i opptøyer. Fire politibiler ble satt i brann og politi avfyrte varselskudd. Flere hundre personer møtte fredag ettermiddag opp i sentrum avder Paludan skulle brenne en koran. Det resulterte igjen i opptøyer. Fire politibiler ble satt i brann og politi avfyrte varselskudd.

I Rinkeby møtte omkring 100 motdemonstranter opp til Paludans koranbrenning. Politi brukte tåregass mot demonstrantene.

I løpet av de to siste dagene er flere titalls politibetjenter blitt angrepet med steiner. Totalt 16 politibetjenter er blitt skadet. Flere politibiler og private biler er satt i brann.

Demonstrantene skal ha kapret en politibil i Örebro:

– Alvorlige angrep på rettsstaten

Nå reagerer Sveriges rikspolitimester Anders Thornberg kraftig. Han omtaler opptøyene som «svært alvorlige lovbrudd» i en uttalelse.

– Vi har sett voldsomme opptøyer tidligere. Men dette er noe annet. Det er grov vold som retter seg mit liv og eiendom, først og fremst mot politiet, sier han ifølge Aftonbladet.

Thornberg sier flere har konsentrert seg om å angripe politiet direkte og hatt som intensjon å skade politibetjenter og politiets eiendom.

– De har vært en likegyldighet overfor mine kollegers og andres liv, sier han.

Thornberg kaller opptøyene «et angrep mot rettsstaten».

– Alvorlige angrep på rettsstaten må og skal straffeforfølges raskt, sier han.

– Ville drepe politibetjenter

Den svenske avisen Expressen har snakket med en politibetjent som var i tjeneste i Rinkeby og Örebro. Han er ikke navngitt i saken.

Politibetjenten sier at han aldri har jobbet under så tøffe forhold som i Örebro. Han forteller til avisen at han jobbet 24 timer i strekk uten pause.

– Vi kommer inn i en park og splittet folkemassen. Men de kommer tilbake. Vi jager dem bort. De kommer tilbake. Og slik holdt det på. Det var som å stange inn i en vegg, sier han.

Ifølge politimannen hugget folk ut belegningsstein. Han beskriver stein på størrelse med håndballer som regnet over politiet.

– Kolleger blødde, andre hadde brukket bein i kroppen, bilene kom ingen vei fordi gatene var barrikadert, sier han.

– De ville drepe politibetjenter, sier han til Expressen.