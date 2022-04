Nehammer om diskusjon med Putin: − Direkte, åpen og tøff

Karl Nehammer, Østerrikes øverste leder, har møtt Vladimir Putin i Moskva. – Det var ikke et vennlig besøk, sier Nehammer.

Forbundskansleren i Østerrike, Karl Nehammer, reiste mandag til Russland for å møte president Vladimir Putin.

I en uttalelse sier Nehammer at diskusjonen med Putin var veldig direkte, åpen og tøff, melder Reuters.

– Det var ikke et vennlig besøk, sier forbundskansleren.

Nehammer sier at hans viktigste budskap til Russlands president var at krigen i Ukraina må ta slutt, fordi at en krig kun fører til tap på begge sider.

Sjefen for det østerrikske utenriksdepartementet, Alexander Schallenberg, uttalte mandag at «noen må fortelle Putin sannheten», skriver The Guardian.

– Det gjør en forskjell å stå ansikt til ansikt og fortelle ham hva virkeligheten er: At presidenten de facto har tapt krigen moralsk.

– Det burde være i hans egen interesse at noen forteller ham sannheten. Jeg tror det er viktig, og vi skylder oss selv hvis vi ønsker å redde menneskeliv.

Første møte siden invasjonens start

Nehammer tok selv initiativ til å reise til Moskva og organiserte møtet mens hans var i Ukraina for å møte president Volodymyr Zelenskyj, ifølge en talsmann fra myndighetene i Wien.

Flere vestlige ledere har hatt telefonsamtaler med Vladimir Putin etter at invasjonen i Ukraina startet, deriblant Jonas Gahr Støre og Emmanuel Macon. Dette er imidlertid det første fysiske møtet mellom en vestlig leder og Putin siden 24. februar.

Møtet mellom de to lederne skal ha vart i 75 minutter, ifølge den østerrikske avisen Kronen Zeitung. En talsmann for Nehammer sa mandag ettermiddag at møtet foregikk ved Putins offisielle Novo-Ogaryovo-residens utenfor Moskva.

Media har ikke fått være til stede mens møtet fant sted, og det ble ikke holdt noen pressekonferanse i etterkant av møtet. I forkant av møtet sa Kremls talsmann, Dmitrij Peskov, at de to lederne også muligens ville diskutere leveranse av gass til Østerrike, skrev TASS.

Humanitære korridorer og politiske råd

Schallenberg har omtalt Nehammers reise til Russland som en sjanse til å få slutt på krisen i Ukraina, skriver blant annet RIA Novosti og Le Parisien.

– Vi må gripe enhver mulighet til å få slutt på det humanitære helvetet i Ukraina, og dette er det kansleren vil gjøre ved hjelp av klare budskap av humanitær karakter og politiske råd, sa Schallenberg i forkant av møtet.

Nehammers intensjon har vært å fokusere på behovet for humanitære korridorer og diskutere angrepet på sivile i Butsja. Forbundskansleren skal imidlertid ikke ha forventet «noen mirakler».

– Meldingen som skal sendes til den russiske presidenten vil være at vi ønsker at krigen skal ta slutt. Vi vil ha humanitære korridorer, og vi ønsker at internasjonale humanitære hjelpeorganisasjoner skal få gjøre jobben sin, sa Schallenberg.

Tidligere i april ble det delt bilder av døde sivile som lå i gatene i Butsja med bakbundne hender. Ifølge ukrainske myndigheter antas det at over 300 sivile er drept av russiske styrker i Butsja og at rundt 50 av dem ble henrettet.

Russland har avvist at de står bak angrepet.

EU-landet Østerrike er ikke medlem av Nato. Regjeringen i Wien har etter invasjonen blant annet støttet Ukraina med 10.000 hjelmer og 9.000 beskyttelsesvester til sivilt bruk.