PÅ KONTORET: Kevin McCarthy (t.v.), som er Republikanernes leder i Representantenes hus, og Mitch McConnell (i midten), som er leder i Senatet, skal ha vært klare til å bli kvitt tidligere president Donald Trump.

New York Times: Republikaner-topper gikk hardt ut mot Trump i private samtaler etter 6. januar

De to øverste republikanerne i Kongressen, Kevin McCarthy og Mitch McConnell, ville bli kvitt tidligere president Donald Trump etter stormingen av kongressbygningen i fjor, skriver The New York Times.

Av Eirik Husøy

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg er ferdig med denne fyren, skal McCarthy ha sagt.

The New York Times kommer torsdag med informasjon som tidligere ikke har vært kjent, om hva som ble sagt i private diskusjoner mellom personer i den republikanske ledelsen i dagene etter stormingen.

Den 8. januar skal McCarthy i et telefonmøte ha sagt at Trumps fremtreden hadde vært «grusom og totalt feil», ha gitt Trump skylden for «å oppildne folk» og sagt at deler av Trumps tale «ikke var riktig på noen som helst måte».

Han skal ha sett på muligheten for å Trump fjernet via det 25. grunnlovstillegget

Den 10. januar skal McCarthy ha sagt at han ville ringe Trump og si at han trodde at Demokratenes riksrettsprosess ville lykkes. Han skulle da anbefale Trump å gå av, selv om han ikke trodde at Trump ville følge hans råd.

Ventet riksrettsstøtte

Den nye opplysningene kommer fra Times-journalistene Alexander Burns og Jonathan Martins nye bok «This Will Not Pass: Trump, Biden and the Battle for America’s Future».

Den forteller en historie om hva som skjedde bak lukkede dører i etterkant av stormingen basert på flere hundre intervjuer med politikere og folk i forvaltningen.

TOPPER: McCarthy og McConnell er de mektigste Republikanerne i Kongressen.

Også McConnell, som var flertallsleder i Senatet på det tidspunktet, skal ha hatt tiltro til at Demokratene kom til å vinne fram med riksrettsprosessen:

– Demokratene kommer til å ta seg av den jævelen (son of a bitch) for oss, skal McConnell ha sagt.

Videre skal han blant annet ha gitt uttrykk for at det var en klar sak for riksrett, og han ventet at avstemmingen ville få sterk støtte fra begge partier.

Vil ikke kommentere

McConnell vil ikke kommentere opplysningene. Mark Bednar, en talsperson for Kevin McCarthy, benekter at McCarthy skal ha sagt at han ville ringe Trump for å be ham gå av.

En stor gruppe, hvorav flere var bevæpnet, stormet som kjent kongressbygningen med et uttalt mål om å stoppe en avstemming om valgresultatet. De gjorde det fordi den sittende presidenten på dette tidspunktet gjentatt ganger uten bevis hadde fortalt dem at valget ble stjålet fra dem.

VILLE TILSTANDER: Stormingen av kongressbygningen 6. januar 2020.

Flere personer døde i den kaotiske situasjonen. Én demonstrant ble skutt og drept av Capitol-politiet. Mer enn 100 politimenn ble skadd, og rundt 750 personer er så langt siktet for sine roller i stormingen.

Fryktet represalier

Både McConnell og McCarthy gikk også til dels hardt ut mot Trump offentlig etter stormingen, men senere endret tonen seg.

SNUDDE RYGGEN TIL: Demokratene fikk ikke tilstrekkelig med stemmer for å få Donald Trump avsatt i riksrettsprosessen.

Avstemmingen i Senatet krevde at 17 republikanere stemte med Demokratene. Bare syv gjorde det. McConnell var ikke blant dem.

De fryktet represalier fra Trump og hans støttespillere og vurderte det som for risikabelt.

– Jeg ble ikke leder ved å stemme sammen med fem personer, skal McConnell ha fortalt en venn, ifølge New York Times.

Dette stemmer på ett vis, skriver CNN-kommentator Chris Cillizza. For å danne et vellykket lederskap må man fange sine kollegers kollektive vilje og ikke føre en kamp mot vindmøller.

– Men det er en stor forskjell mellom å gjøre de tingene som gjør at du blir valgt til lederposisjoner, og det å være, du vet – en leder, skriver Cillizza.

Trump Jr. ventes å vitne

Torsdag ble det klart at det er ventet at den tidligere presidentens sønn, Donald Trump Jr., skal møte 6. januar-komiteen, som gransker stormingen, i løpet av de neste dagene, skriver CNN.

VENTES Å VITNE: Tidligere president Donald Trumps eldste sønn, Donald Trump Jr. ventes å bli intervjuet av 6. januar-komiteen i løpet av få dager.

Blant bevisene komiteen sitter på, er tekstmeldinger mellom Trump Jr. og tidligere stabssjef Mark Meadows få dager etter valget i november 2020. Der skal han ha gitt uttrykk for at de «har operasjonell kontroll» og at de har flere muligheter for å få valgresultatet i sin favør.

Tidligere har både Ivanka Trump og mannen hennes Jared Kushner, som begge hadde høytstående posisjoner i Det hvite hus, uttalt seg til komiteen. Også kona til Trump Jr., Kimberly Guilfoyle, har uttalt seg etter å ha blitt stevnet.

Fordømte ikke volden

I en resolusjon fra nasjonalkomiteen i Det republikanske partiet i februar, ble de to republikanerne som deltar i komiteen, Liz Cheney og Adam Kinzinger, fordømt.

Fordømmelsen fikk McConnell til å reagere og si at det ikke er nasjonalkomiteens oppgave å fordømme partifeller for deres politiske syn. Fordømmelsen har splittet partiet, ifølge NTB.

De øvrige republikanerne bortsett fra Kinzinger og Cheney i Representantenes hus har boikottet interngranskingen, som er iverksatt av forsamlingens demokratiske flertall.

Resolusjonen omtaler stormingen som «legitim politisk diskurs», selv om McCarthy har sagt at det selvsagt ikke omfatter de som utøvde vold og hærverk.

I resolusjonen er det imidlertid ingen fordømmelse av volden som ble utøvd under stormingen.

– Det var et voldelig opprør der målet var å forsøke å hindre en fredelig maktovertagelse fra en administrasjon til en annen etter et legitimt valg, sa McConnell i februar.