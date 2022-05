Ny rapport om apekopper: − Fare for at sykdommen blir endemisk i Europa

EUs smittevernbyrå ECDC har kommet med risikorapport om apekopper. Der slår de fast at viruset kan slå rot i Vesten og at smittede bør unngå kontakt med kjæledyrene sine.

Av Line Fausko

– Hvis smitteoverføring mellom mennesker fortsetter, og viruset sprer seg hos dyr, er det en fare for at sykdommen blir endemisk i Europa, skriver de i rapporten som kom mandag ettermiddag.

Endemisk betyr at viruset vil sirkulere over lang tid, i stedet for at viruset forsvinner.

For å unngå at sykdommen blir endemisk og dermed slår rot i Europa, understreker de at helsetjenesten og veterinær-organisasjoner må samarbeide for å håndtere kjæledyr som er utsatt for smitte og for å hindre at viruset sprer seg ut i naturen.

Mellom 15. og 23. mai er det 85 registrerte tilfeller i EU. Landene er Belgia, Frankrike, Tyskland Italia, Nederland, Portugal, Spania og Sverige. Også Danmark har rapportert om et tilfelle mandag.

Utenfor EU-sonen, har også Storbritannia meldt om noen titalls tilfeller.

Ikke redd for ny pandemi

Selv om det ikke trenger å ha noe med sex å gjøre, og at det like gjerne kan oppstå hos kvinner, er de aller fleste tilfellene i dette utbruddet blant menn som har sex med menn.

Smitten kan skje gjennom nær kontakt med blemmene som oppstår, eller gjennom store dråper som oppstår ved lang nærkontakt. Da er det snakk om timer.

Fordi det skal veldig tett kontakt til for å bli smittet, er ikke helsemyndigheter redde for at dette blir en ny pandemi.

ECDC ber smittede personer isolere seg til skorpene etter blemmene har falt av, og at de spesielt bør unngå nærkontakt med de med svekket immunforsvar og kjæledyr.

EUs helse-kommissær Stella Kyriakides sier de følger nøye med på utviklingen.

– Jeg er bekymret over det økende antallet rapporterte apekopp-tilfeller i EU og globalt. Mens sannsynligheten for spredning i den generelle befolkningen er lav, utvikler situasjonen seg stadig, skriver hun i pressemeldingen.

Hun sier det derfor er viktig med effektiv smittesporing og god kapasitet til å diagnostisere viruset på.

Saken oppdateres.