«Partygate»-skandalen: Bilder skal vise Boris Johnson på fest

Den britiske TV-kanalen ITV News har fått tilgang på nye bilder som skal vise britenes statsminister Boris Johnson på fest under nedstengingen.

Av Yasmin Sfrintzeris

ITV News har fått tilgang på nye bilder som viser Storbritannias statsminister Boris Johnson som skåler med andre i Downing Street.

Ifølge kanalen er bildene tatt 13. november 2020 under en av nedstengningene i pandemien. På tidspunktet kunne man kun forlate hjemmet sitt omma hadde en spesifikk grunn, som å dra på jobb. Man fikk heller ikke møte andre innendørs, ifølge Sky News.

Kanalen skriver at bildene igjen setter statsministerens uttalelser om at han ikke kjente til noen brudd på coronaregler under tvil.

Det er snakk om fire nye bilder som ifølge ITV News ble tatt på en fest for avtroppende kommunikasjonsdirektør Lee Cain.

Man kan se flere vinflasker og en spritflaskepå bordet, i tillegg til vinglass og tallerkener. Det er totalt syv personer synlige i bildene, i tillegg til fotografen. ITV News har ikke lykkes med å identifisere alle deltagerne.

I flere av bildene kan det se ut som at Johnson snakker til de andre. Han gestikulerer, smiler og skåler, mens han holder et glass.

Bøtelagt

Boris Johnson har gjentatte ganger hevdet at alle coronareglene ble fulgt i Downing Street. Sky News trekker frem at Johnson gjentatte ganger har nektet for at det ble holdt fester i Downing Street under nedstengingen.

Johnson fikk 8. desember 2021 spørsmål i parlamentet om det fant sted en fest den aktuelle dagen:

– Nei, men jeg er sikker på at uansett hva som skjedde, så ble rådene og reglene fulgt til enhver tid, sa han da.

Johnson og kona er allerede bøtelagt i «Partygate».

Opposisjonen i Storbritannia mener statsminister Boris Johnson har villedet parlamentsmedlemmene i sine uttalelser til dem om «Partygate» og har stemt for en ytterligere granskning.