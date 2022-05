UAKTUELT: Til tross for god effekt, må kroniske migrenepasienter ta en pause i behandlingen. Det skremmer Ragnhild Elisabeth Hoel som etter 49 år med migrene føler seg som født på ny.

Migrenepasienter tvinges til å ta medisinpause: − Det orker jeg bare ikke

Medisinen ga henne et nytt liv. Nå tvinges Ragnhild Elisabeth Hoel (49) og alle kroniske migrenepasienter til å ta pause fra medisinen som har vist seg veldig effektiv for dem. Årsak: Medisinen er for dyr, ifølge helsemyndighetene.

Ragnhild Elisabeth Hoel (49) fra Varhaug på Jæren vil ikke tilbake til livet hun levde før hun fikk den nye migrenemedisinen.

– Det går ikke, det orker jeg bare ikke, sier organisten i Nærbø kyrkje.

Migrenepasientene over hele landet fortviler, norske nevrologer er bekymret og flere politiske partier reagerer på at helsemyndighetene strammer inn på bruken av medisinen om har endret livet for mange kroniske migrenepasienter.

For nå har helsemyndighetene bestemt at pasientene må ta en behandlingsstopp på tre måneder etter 18 måneder med medisinering.

– Behandlingen er kostbar og vi må sikre at medisineringen har tilstrekkelig med nytte, sier overlege Ingrid Aas ved Statens legemiddelverk til VG.

FORSTÅR: Legemiddelverkets overlege Ingrid Aas sier hun har forståelse for at det kan være vanskelig for noen pasienter med en pause. – Men hvis pasienten faller tilbake med mye smerter er det muligheter for at nevrologen avbryter behandlingspausen før det har gått tre måneder, sier Aas

Som født på ny

I 2019 kom en ny migrenemedisin, såkalte CGRP-hemmere. Tidligere har landets migrenepasienter fått legemidler mot epilepsi, blodtrykk og antidepressiver for å dempe anfallene. Mange har prøvd ulike medisiner uten at de har virket. Minst 605.000 nordmenn lider av migrene i dag.

Derfor var det hallelujastemning både blant pasienter og fagfolk da den nye migrenemedisinen kom på markedet og ble tilgjengelig på blå resept i 2019.

For migrenepasient Hoel fra Jæren var det som å slå av en knapp.

– Hodepinen var borte fra en dag til den nest. Etter 49 år med migrene, var det som om jeg våknet opp, sier Hoel.

Hun jobber som organist, kulturskolelærer og er kordirigent.

– Jeg har alltid tvunget meg på jobb, men jeg har heller ikke gjort mye annet enn det.

Da hun kom hjem fra jobb la hun seg ofte på et mørkt rom for å sove.

– Heldigvis har jeg en fleksibel jobb så jeg kan ta en pause på dagen og heller jobbe litt på kvelden igjen, sier hun.

Hun tror migrenen er noe av grunnen til at hun har aldri har fått sin egen familie.

– Jeg har vel i stor grad organisert livet mitt rundt sykdommen.

TIDLIG: Det var ikke lett å sette ord på plagene for en liten jente på ett år, men foreldrene skjønte at noe var galt.

Hele livet har hun levd med ukentlige migreneanfall.

– Nevrologen min tror jeg har hatt det siden jeg ble født. Jeg fikk diagnosen før jeg fylte tre år. Det er nok ikke mange treåringer som har blitt diagnostisert så tidlig. Faren min er lege og konfererte med en kollega. Siden både han og bestefaren min hadde migrene, kjente han igjen symptomene.

Hun sier hun kastet opp flere ganger i uken, og var veldig var for lys.

– Det fantes ingen medisin den gangen, men de ga meg en liten rosa pille med valium i håp om at jeg skulle sove av meg anfallet. Jeg tror jeg stort sett kastet opp pillene igjen.

LYSSKY: – Jeg var så lyssky. Moren min reagerte på det, når jeg lå i vognen og fikk solen inn, knep jeg sammen øynene og snudde meg bort og gråt. Mine eldre søstre hadde ikke gjort det samme, forteller Ragnhild Elisabeth Hoel

Anfallene kom som regel utpå dagen, på vei hjem fra skolen. Da var det bare å legge seg på et mørkt rom.

– Jeg har sovet mye opp igjennom oppveksten, sier Ragnhild.

Mønsteret har fortsatt opp igjennom.

Hun beskriver anfallene i fire faser og flere dager. Først føler hun seg utilpass og irritabel, ordene stokker seg og hun gjesper mye. Så kan det komme synsforstyrrelser og hodepine, før smertene går over i en slags utmattet «hang over»-følelse.

SOV MYE: – Jeg gikk nok glipp av mye i barndommen på grunn av anfallene, men heldigvis lærte jeg meg spille orgel, sier Ragnhild Elisabeth Hoel, her tre år gammel.

– Skaper klasseskille

Leder av Norsk Nevrologisk Forening, Jana Midelfart-Hoff, omtalte medisinen som en liten revolusjon da den kom i 2019.

Nå reagerer hun sterkt på at pasientene må ta en tvungen pause.

– Norske nevrologer er sterkt bekymret over innstrammingene i regelverket og mener at dette vil gå utover pasientene, ofte mennesker som har slitt i årevis før de fikk noe som hjalp, sier Midelfart-Hoff.

Hun er redd mange kan få et skikkelig tilbakefall og igjen bli invalidisert av migrenen sin.

– Jeg har lite tro på et rigid regelverk som skjærer alle over en kam. Skjønn må være tillatt. I tillegg bekymrer det meg at dette også kan øke klasseskillet i norsk helsevesen. Pasienter som kan, sier de vil betale medisinen selv, for å slippe å være uten. Men hva med de som ikke kan?

Skal man betale for medisinen selv koster den 5–6000 kroner for en sprøytedose i måneden. Hva helsemyndighetene betaler per dose er unntatt offentligheten.

Minst 605.000 nordmenn over 18 år lider av aktiv migrene, ifølge Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine og tall fra HUNT4-undersøkelsen.

Det utgjør 11 prosent av befolkningen. Langt flere kvinner enn menn rammes, 15,3 prosent mot 5, 7 prosent av norske menn. Om lag 100.000 av disse har kronisk migrene.

Det er i dag bare pasienter med kronisk migrene som får disse medisinene på blå resept. Det vil at man må ha minst åtte migrenedager og hodepine i mer enn 15 dager i over tre måneder for å få medisinen, man må også ha prøvd ut flere andre typer medisiner først.

– Uøkonomisk valg

Siden medisinen kom på blåresept i 2019 har om lag 10.000 av 100.000 pasienter med kronisk migrene fått innvilget stønad til minst én CGRP-hemmer. Det tilsvarer totale refusjonsutgifter på ca. 733 millioner NOK før rabatt, ifølge Legemiddelverket.

– At én av ti med kronisk migrene får CGRP-hemmere, er ikke spesielt mange. Særlig når vi vet hvor få behandlingsalternativer som finnes. Det er heller flere enn færre som skal ha disse medisinene, sier overlege Anne Hege Aamodt ved nevrologisk avdeling på Oslo universitetssykehus (OUS) til VG.

På verdensbasis er migrene den nest viktigste årsaken til funksjonstap, og den fremste årsaken til uførhet blant unge kvinner. Migrene koster staten 1,1 milliarder i sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, hvert år, ifølge en rapport fra Oslo Economics.

– Migrene er på Verdens helseorganisasjons topp-ti-liste for sykdommer med høyest funksjonsnedsettelse. Likevel er det veldig vanskelig å få god nok erkjennelse for hvor omfattende sykdomsbyrden er for migrenepasienter, sier Aamodt.

Aamodt mener de samfunnsøkonomiske kostnadene med så stor grad av sykmelding og redusert arbeidseffektivitet må ses i sammenheng med prisen på medisinene.

DYR VURDERING: – Det er mye dyrere for samfunnet at migrenepasienter går syke enn kostnaden for medisiner og alle konsultasjonene de trenger for å følges opp i helsevesenet, sier overlege Anne Hege Aamodt ved nevrologisk avdeling på Oslo universitetssykehus.

Generalsekretær i forbundet Hodepine Norge, Laila Bratterud Mathisen mener det er underkommunisert hvor alvorlig migrene er.

– At de nå vil kutte i medisintilbudet tyder på at helsemyndighetene ikke tar sykdommen på alvor, sier Bratterud og forteller om fortvilte medlemmer.

FORTVILTE: – Med denne medisinen har de endelig klart å kare seg tilbake til jobb igjen. Nå er de redd for å bli syke igjen, sier generalsekretær i Hodepine Norge Laila Bratterud Mathisen som mener det lønner seg for samfunnet vårt å gi denne behandlingen til flest mulig.

Uforståelig for politikere

Politikerne er også opprørte over innstrammingene i medisinbruken. Rødt, SV og Frp har sendt spørsmål til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Til VG forklarer overlege Ingrid Aas ved Statens legemiddelverk at hensikten med behandlingspausen er å undersøke om pasientene fortsatt har så alvorlig kronisk migrene at de har rett medisinen.

Legemiddelverket og statsråden minner om at migrene er en sykdom som kan endre seg over tid, og det er vanlig praksis å anbefale en behandlingspause for alle forebyggende migrenelegemidler.

Kjerkol presiserer at “dersom særskilte og tungtveiende individuelle medisinske vurderinger tilsier det, er det rom for at behandlingspausen kan avsluttes tidligere» av en behandlende nevrolog.”

Men stortingspolitikerne er ikke fornøyde med statsrådens svar. I dag fremmet derfor SV et forslag i Stortinget hvor de krever at vedtaket om innstramming migrenemedisinen CGRP-hemmere blir opphevet.

– Vi ønsker at den enkelte legespesialist som behandler pasienten avgjør når det er på sin plass å forsøke en behandlingspause, sier Kathy Lie, stortingsrepresentant for Buskerud i familie og kulturkomiteen til VG.

KVINNER PÅ ALVOR: – Jeg forstår at man må gjøre noen prioriteringer i helsevesenet, men jeg stiller meg spørrende til om man ville gjort det samme med en sykdom som rammer flest menn, sier SVs helsepolitiker på Stortinget Kathy Lie.

Hun synes det er urimelig og kritikkverdig at man skal tvinge mennesker som endelig har fått en medisin som fungerer til pauser i behandlingen.

– Det kan føre til store lidelser og på ny kaste dem ut i uførhet.

Bård Hoksrud (Frp), nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget lover at Frp vil støtte kravet.

– Vi frykter at personer med kraftig migrene kommer til å måtte isolere seg på mørke rom i et smertehelvete, sier han til VG.

FORSTÅR IKKE: Frps Bård Hoksrud mener folks livskvalitet, og ikke prisen på medisinen bør være en viktig del av grunnlaget når denne migrenemedisin foreskrives.

Spypose i vesken

Ragnhild Elisabeth Hoel var 40 år da hun første gang kom seg til nevrolog og fikk medisiner mot migrene.

– Jeg var så vant til anfallene og hodepinen at jeg tenkte det bare var noe jeg måtte leve med – noe jeg måtte bite i meg.

NY GIV: – Nå forstår jeg hvordan folk orker å vaske hus og klippe plenen, Ragnhild Elisabeth Hoel som har hatt migrene hel sitt liv, og begynte på den nye medisinen i januar. Bildet er noen år gammelt.

Hoel har holdt seg unna reiser og stress-situasjoner som hun har fryktet at skal trigge migreneanfallene.

– Hvis jeg har reist, har det vært med mange spyposer i vesken. Sykdommen har nok begrenset meg en god del sosialt, sier hun.

I fjor ble migrenen verre og anfallenehyppigere, og hun ble diagnostisert med kronisk migrene. I januar tok hun sin første sprøyte med CGRP-hemmer.

– Jeg våknet dagen etter og skjønte ingenting. Hodet var helt klart, jeg følte meg helt uthvilt og begynte umiddelbart å rydde.

Hun beskriver en ny hverdag. Uten murrende ubehag og hodepine, men med masse energi. Når hun kommer hjem fra jobb, maler hun hus og går tur. Det er slutt på nedtrukne gardiner og en seng som alltid står uoppredd.

Nå skjønner ikke hvordan hun har holdt ut i alle disse årene.

– Jeg skal ikke tilbake til mitt gamle liv.

KORTREIST: Livet med migrene har gjort at Ragnhild Elisabeth Hoel har holdt seg mye hjemme på Jæren. Her fra Taksdalvatnet.