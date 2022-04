Torsdag ble det målt 47,4 grader i Sentral-India. De neste dagene kan bli enda varmere. Hetebølgen rammer mer enn én milliard mennesker i store deler av India og Pakistan.

India koker: − Dette er bare begynnelsen

En hetebølge i India knuser varmerekorder for andre måned på rad.

India er rammet av en hetebølge med temperaturer som overstiger alle normale estimater. Skoler kjøper inn salt og mineraler for å hindre dehydrering blant elever, mens gigantiske søppeldynger i New Delhi tar fyr.

Torsdag ble det målt hele 47,4 grader i Banda, en by i provinsen Uttar Pradesh sentralt i landet.

Det sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Jon Austerheim, til VG.

Også i ni andre storbyer passerte temperaturen 45 grader. Austerheim påpeker at det er uvanlig med slike temperaturer så tidlig på året:

– Det er betenkelig. Dette er veldig høye temperaturer, sier han.

Hetebølgen foregår etter at indere i år opplevde den varmeste mars måned på 121 år – siden landet startet med slike målinger i 1901.

– At temperaturene lå godt over normalen allerede i mars, førte til at det ble ganske tørt. Det gjør at det blir enda varmere nå. Det blir litt selvforsterkende, særlig i en periode med lite nedbør, forklarer Austerheim.

Temperaturene forventes å stige ytterligere gjennom helgen.

– Dessverre er dette bare begynnelsen, skriver meteorolog Scott Duncan på Twitter.

HETEBØLGE: Skoleelever bruker et skjerf for å beskytte seg mot solen i Prayagraj i Nord-India 21. april.

– Den nye normalen

Pakistan er også rammet av ekstremværet. I byen Jacobabad, kjent som den varmeste byen på jord, er det meldt hele 50 grader de kommende dagene.

Det skriver Washington Post.

Til avisen forteller Amir AghaKouchak, professor ved University of California, at hetebølgen rammer bredt i befolkningen:

– Den uheldige realiteten er at menneskene som er mest sårbare, er de som vil påvirkes aller mest. Manglende tilgang til aircondition er vanligere i fattige strøk og øker sannsynligheten for heteslag og dødsfall, påpeker han.

AghaKouchak understreker til Washington Post at hetebølger vil komme mer regelmessig fremover.

– Dette er den nye normalen og sannsynligvis vil det bare bli verre i fremtiden, med mindre vi tar seriøse grep nå.

Den pågående hetebølgen preger store deler av India og Pakistan, og berører til sammen over en milliard mennesker. Det tilsvarer ti prosent av verdens befolkning.

Indias hveteproduksjon står i fare

Vanligvis bikker ikke indiske temperaturer 40 grader før mai måne. Denne ukens temperaturer kommer dermed brått på landets hveteavlinger, som generelt er svært sensitive for varme. Hetebølgen truer dermed Indias produksjon av hvete.

Situasjonen vekker bekymring rundt hvordan landet skal balansere sine egne ressursbehov og samtidig oppfylle ambisjoner om å øke hveteeksporten, skriver AP.

India er verdens nest største hveteprodusent, men eksporterer kun en brøkdel av sine avlinger. Vanligvis utgjør Russland og Ukraina henholdsvis verdens største og femte største hveteprodusenter.

Som følge av krigen i Ukraina, har India og flere andre land uttrykt ønsker om å eksportere mer hvete, for å kompensere bortfallet som krigen har ført til.

Mulighetene for at India får gjennomført dette nå, er uklart.