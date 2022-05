29. APRIL: Slik ser den ukrainske storbyen ut fra luften etter Russland hevder å ha tatt kontroll over den.

Slik ser Mariupol ut etter Russlands herjinger

Nye satellittbilder fra Mariupol sørøst i Ukraina viser en by i ruiner. Men noen steder er menneskene tilbake ute på gatene.

Av Ingeborg Huse Amundsen

Satellittbildene kommer fra det amerikanske romteknologiselskapet Maxar. Selskapet har hatt en avgjørende betydning for å få frem fakta om krigen i Ukraina, som da de distribuerte bildene fra Kyiv-forstaden Butsja, som viste at likene i gaten lå der mens stedet fortsatt var okkupert av russerne.

Nå dokumenterer bildene krigens brutalitet i Mariupol.

Den strategisk viktige havnebyen ved Azovhavet i utbryterprovinsen Donetsk sørøst i Ukraina har vært under harde kamper siden den ble angrepet og beleiret av russiske styrker 24. februar. Ikke noe annet sted i Ukraina er det blitt bombet mer.

I forrige uker hevdet Russland å ha tatt kontroll over storbyen.

Slik ser et av byens boligblokkområder ut fra luften 29. april:

Ukrainas siste skanse

Selv om russerne har erklært Mariupol som deres, er det ett sted i den strategisk viktige havnebyen som fortsatt er under ukrainsk kontroll.

Under det gigantiske stålverket Azovstal har om lag 2000 ukrainske soldater og 1000 sivile søkt tilflukt i nettverket av underjordiske tunneler som går under fabrikken. Tunnelene ble bygd under den kalde krigen, og skal være konstruert slik at de skal kunne tåle en atomkrig.

Her har de forskanset seg i over 60 dager, og i de få rapportene som når omverdenen forteller soldater og sivile innenfra at de er i ferd med å gå tom for mat og vann. Det skal befinne seg flere hundre skadde soldater på et provisorisk feltsykehus under bakken.

Lørdag kveld meldte ukrainske myndigheter at 20 sivile er blitt evakuert fra stålverket. Russiske statlige medier oppga at antallet var 25 sivile.

Det har vært flere forsøk på å ta ut stålverket gjennom de siste ukene. Azovstal-stålverket er blitt betydelig skadet av russiske luftangrep, noe denne VG-grafikken viser:

Satellittbildene viser også de skadede bygningene med tydelighet.

Nesten alle bygg på det store fabrikkområdet har skader, og de fleste tak har enten hull i seg eller har kollapset totalt:

Et nytt dagligliv gryr

Mens dramaet fortsetter ved stålverket, og kravet om humanitære korridorer og en fredelig evakuering gjentas, viser satellittbildene at de innbyggerne som fortsatt er igjen i Mariupol har begynt å ta skrittet utendørs.

Før den russiske invasjonen bodde det rundt 450.000 innbyggere i storbyen. Nesten tre fjerdedeler av dem har flyktet siden angrepene begynte i februar, og mange liv har gått tapt.

Anslagsvis 100.000 sivile er nå igjen i Mariupol. De er altså under russisk kontroll, og hva fremtiden skal bringe dem er høyst uvisst.

På dette bildet stimler menneskene til mellom ødelagte leilighetsbygg:

På et annet kan vi se innbyggere som venter i kø for nødvendige varer utenfor et kjøpesenter:

Teatret i Mariupol er blitt totalt ødelagt. Teatret skal ha blitt brukt som tilfluktssted for over 1000 sivile i mars. Maxar publiserte den gang et satellittbilde som viste at noen hadde skrevet «BARN» på bakken med store, hvite bokstaver, for å varsle om at det befant seg barn på innsiden av teatret.

Likevel ble det bombet.

Slik ser det ut nå:

Flere av byens innbyggere skal ha blitt begravd i massegraver.

Dette satellittbildet viser gravlunden Vynohradne i Mariupol: